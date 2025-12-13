Ca în fiecare an, cerul din luna decembrie aduce un spectacol cosmic magnific, pe care astronomii îl numesc Geminide, una dintre cele mai impresionante ploi de meteori ale anului. În noaptea de 13 spre 14 decembrie, stelele căzătoare vor ilumina intens cerul. Fenomenul va fi vizibil cu ochiul liber, în special din zonele ferite de poluarea luminoase, iar pasionații de fotografie pot suprinde totul în imagini dacă fac setările potrivite înainte.

Fizicianul Claudiu Tănăselia a explicat la Digi24 ce ar trebui să facă pasionații de fotografie pentru a surprinde Geminidele în imagini.

„Evident durează câteva secunde și ar trebui să fim atenți la setările aparatului cu care facem astfel de imagini. Să avem o expunere de câteva secunde astfel încât să găsim acea traiectorie lăsată. Sunt niște particule mici de gheață dintr-o cometă sau roci care intră în atmosferă și de asta îi vedem pe cer. Sunt condiții destul de bune pentru observații dacă nu sunt nori și nu suntem într-o zonă cu poluare luminioasă”, susține Claudiu Tănăselia.

Potrivit acestuia, Geminidele se pot vedea în anumite condiții: dacă cerul este senin și dacă ne aflăm într-o zonă lipsită de poluare luminoasă. Fizicianul recomandă zonele rurale, lipsite de iluminatul public.

„Mai spre dimineață, putem să vedem și diseară dacă avem cer senin și dacă suntem într-o zonă lipsită de poluare luminoasă. Probabil ar fi mai bine într-o zonă rurală, departe de iluminatul public, unde se poate vedea cerul mai bine. Dacă ne vom uita pe cer, în direcția constelației Gemini vom vedea aceste stele căzătoare, meteore, sunt niște fragmente de corpuri cosmice”, susține acesta la Digi24.

Fenomenul este unul deosebit în contextul în care are loc în luna decembrie, când noaptea este mult mai lungă, iar pasionații vor putea vedea aproximativ 140 de geminide într-o oră.

„Dacă suntem atenți la cer în direcția constelației, dacă e senin, s-ar putea să vedem 100-140 de astfel de meteoriți pe oră. Asta înseamnă unul pe minut sau doi. Este spectaculos pentru că sunt deși acești meteoriți în această perioadă, nu e ceva ce se întâmplă în fiecare zi. Acesta este deosebit pentru că este mai lent, se întâmplă în decembrie când noaptea este mai lungă și avem ocazia să vedem mai ușor”, a explicat fizicianul.

Ce sunt și cum se formează Geminidele

„Geminidele sunt o ploaie de meteori vizibilă anual între 4 și 17 decembrie, care apare atunci când Pământul traversează o zonă încărcată cu praf cosmic provenit de la asteroidul activ 3200 Phaethon. La intrarea în atmosferă, aceste particule se aprind, ionizând gazele din aer și lăsând în urmă dâre luminoase, cunoscute sub numele de meteori sau „stele căzătoare”. Asteroidul Phaethon, cu un diametru de aproximativ 4 kilometri, orbitează Soarele o dată la 524 de zile și eliberează cantități mari de praf foarte fin, asemănător cu activitatea cometelor. Când Terra traversează orbita acestuia în luna decembrie, aceste particule fac ca fenomenul Geminidelor să fie vizibil pe cer. Deși asteroidul se apropie periodic de planeta noastră și este clasificat drept potențial periculos, acesta nu reprezintă un risc imediat.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Editor : Andreea Rubica