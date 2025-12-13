Live TV

Video Geminide 2025. Cum pot fi fotografiate stelele căzătoare. Recomandările unui fizician

Data publicării:
Geminide
Ploaia de meteori Geminide va ajunge la apogeu în zilele următoare. Foto: Profimedia
Din articol
Ce sunt și cum se formează Geminidele

Ca în fiecare an, cerul din luna decembrie aduce un spectacol cosmic magnific, pe care astronomii îl numesc Geminide, una dintre cele mai impresionante ploi de meteori ale anului. În noaptea de 13 spre 14 decembrie, stelele căzătoare vor ilumina intens cerul. Fenomenul va fi vizibil cu ochiul liber, în special din zonele ferite de poluarea luminoase, iar pasionații de fotografie pot suprinde totul în imagini dacă fac setările potrivite înainte. 

Fizicianul Claudiu Tănăselia a explicat la Digi24 ce ar trebui să facă pasionații de fotografie pentru a surprinde Geminidele în imagini.

„Evident durează câteva secunde și ar trebui să fim atenți la setările aparatului cu care facem astfel de imagini. Să avem o expunere de câteva secunde astfel încât să găsim acea traiectorie lăsată. Sunt niște particule mici de gheață dintr-o cometă sau roci care intră în atmosferă și de asta îi vedem pe cer. Sunt condiții destul de bune pentru observații dacă nu sunt nori și nu suntem într-o zonă cu poluare luminioasă”, susține Claudiu Tănăselia.

Potrivit acestuia, Geminidele se pot vedea în anumite condiții: dacă cerul este senin și dacă ne aflăm într-o zonă lipsită de poluare luminoasă. Fizicianul recomandă zonele rurale, lipsite de iluminatul public.

„Mai spre dimineață, putem să vedem și diseară dacă avem cer senin și dacă suntem într-o zonă lipsită de poluare luminoasă. Probabil ar fi mai bine într-o zonă rurală, departe de iluminatul public, unde se poate vedea cerul mai bine. Dacă ne vom uita pe cer, în direcția constelației Gemini vom vedea aceste stele căzătoare, meteore, sunt niște fragmente de corpuri cosmice”, susține acesta la Digi24.

Fenomenul este unul deosebit în contextul în care are loc în luna decembrie, când noaptea este mult mai lungă, iar pasionații vor putea vedea aproximativ 140 de geminide într-o oră.

„Dacă suntem atenți la cer în direcția constelației, dacă e senin, s-ar putea să vedem 100-140 de astfel de meteoriți pe oră. Asta înseamnă unul pe minut sau doi. Este spectaculos pentru că sunt deși acești meteoriți în această perioadă, nu e ceva ce se întâmplă în fiecare zi. Acesta este deosebit pentru că este mai lent, se întâmplă în decembrie când noaptea este mai lungă și avem ocazia să vedem mai ușor”, a explicat fizicianul.

Ce sunt și cum se formează Geminidele

„Geminidele sunt o ploaie de meteori vizibilă anual între 4 și 17 decembrie, care apare atunci când Pământul traversează o zonă încărcată cu praf cosmic provenit de la asteroidul activ 3200 Phaethon. La intrarea în atmosferă, aceste particule se aprind, ionizând gazele din aer și lăsând în urmă dâre luminoase, cunoscute sub numele de meteori sau „stele căzătoare”. Asteroidul Phaethon, cu un diametru de aproximativ 4 kilometri, orbitează Soarele o dată la 524 de zile și eliberează cantități mari de praf foarte fin, asemănător cu activitatea cometelor. Când Terra traversează orbita acestuia în luna decembrie, aceste particule fac ca fenomenul Geminidelor să fie vizibil pe cer. Deși asteroidul se apropie periodic de planeta noastră și este clasificat drept potențial periculos, acesta nu reprezintă un risc imediat.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
3
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
pensionari handicap invaliditate
5
Veteranii, văduvele de război și pensionarii vor beneficia de reduceri la transport și în...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Geminide 2025. Foto Getty Images
Geminide 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii decembrie. Noaptea în care cerul va fi luminat de stele căzătoare
Rusich
Un grup neonazist rus a lansat un concurs foto cu imagini ale prizonierilor de război ucraineni executați
Leonide 2025. Foto Getty Images
Leonidele 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii noiembrie. În ce noapte se vor vedea cele mai multe „stele căzătoare”
sedinta foto de craciun
A început sezonul ședințelor foto de Crăciun. Cerere uriașă printre români: „Vin să trăiască cu adevărat o poveste”
Orionidele Ploaia de stele din octombrie 2025. Foto Getty Images
Orionidele 2025: Stele căzătoare din octombrie. Când se observă și cum explică specialiștii fenomenul astronomic
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-13 011129
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia...
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în...
witkoff si zelenski, colaj
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe...
Preşedinta BEI, Nadia Calvino
Mai mulți bani pentru proiecte UE din domeniul apărării: „Ne...
Ultimele știri
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei
Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit...
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Cutremure succesive în România: unul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut
Digi FM
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"
Digi Sport
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
Pro FM
Ce meserie ar fi avut The Weeknd dacă nu ar fi devenit un artist celebru? Cântărețul a dezvăluit cum își...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție