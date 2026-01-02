„Superluna Lupului”, spectacol pe cer. Cum poate fi văzută Luna plină alături de Jupiter în acest weekend

Prima Lună plină din 2026 va oferi un spectacol astronomic în acest weekend, când „Superluna Lupului” va putea fi observată pe cer alături de planeta Jupiter. Fenomenul va avea loc sâmbătă seara, la răsăritul Lunii, moment în care satelitul natural al Pământului va apărea mai mare și mai strălucitor decât de obicei, datorită apropierii sale maxime de planetă, în timp ce Jupiter va străluci intens în apropiere, oferind un cadru spectaculos pentru observatori, relatează Live Science.

Potrivit Old Farmer’s Almanac, Luna plină din ianuarie poartă acest nume deoarece, în această perioadă a anului, lupii erau mai des auziți urlând. Alte denumiri folosite de triburile native americane includ Luna Rece, Luna Exploziei de Ger, Luna Înghețului, Luna Aspră, Luna Dură, Luna Centrală și Luna Gâștei Canadiene. În Europa, este cunoscută adesea drept „Luna de după Yule”, după vechiul festival care se întinde de la solstițiul de iarnă, pe 21 decembrie, până la 1 ianuarie.

Cel mai bun moment pentru a observa Luna Lupului va fi la răsăritul Lunii, pe 3 ianuarie, când aceasta va apărea la apusul soarelui între o stea și o planetă foarte strălucitoare. În stânga sa se va afla Pollux, o stea luminoasă din constelația Gemeni, iar în dreapta se va vedea Jupiter. „Regele planetelor” se va afla la doar o săptămână de opoziție, momentul în care va fi cel mai strălucitor din perspectiva noastră în 2026.

Fiind Luna plină cea mai apropiată de solstițiul de iarnă, din 21 decembrie, Luna Lupului va descrie și cel mai înalt arc pe cerul nopții dintre toate Lunile pline, așa cum este observată din emisfera nordică. Acest fenomen are loc deoarece Luna plină se află întotdeauna în opoziție față de Soare, astfel încât soarele de iarnă „imita” traiectoria soarelui de vară.

Luna Lupului este și a patra superlună consecutivă, deși nu va fi deosebit de mare. De asemenea, este ultima superlună până în luna noiembrie. Este numită superlună deoarece faza de Lună plină are loc aproape de perigeu, punctul în care Luna se află la cea mai mică distanță față de Pământ. La 3 ianuarie, Luna plină va fi la o distanță de 225.130 de mile, adică aproximativ 362.312 kilometri, de planeta noastră.

În mod coincidental, acest fenomen va avea loc în același timp cu atingerea periheliului de către Pământ, punctul său cel mai apropiat de Soare, la o distanță de aproximativ 91,4 milioane de mile, respectiv 147,1 milioane de kilometri, comparativ cu distanța medie de 93 de milioane de mile, aproximativ 150 de milioane de kilometri.

După Luna Lupului, următoarea Lună plină va fi „Luna Zăpezii”, pe 1 februarie.

Editor : Ș.A.