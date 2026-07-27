Gradu Cîrpaci, zis şi „Ministrul de Finanţe”, a fost predat autorităţilor din Germania. Ar fi obligat un bărbat să-i doneze un rinichi

Autorităţile din România l-au predat pe Gradu Cîrpaci, zis şi „Ministrul de Finanţe”, autorităților din Germania, acolo unde este acuzat de trafic de persoane raportat la prelevarea şi transplantul ilegal de organe umane. El ar fi ţinut în sclavie un bărbat şi l-a obligat, prin ameninţări, să îi doneze un rinichi.

„La data de 27 iulie 2026, Poliţia Română a predat autorităţilor germane un bărbat, urmărit internaţional de către autorităţile din Germania, în baza unui mandat european de arestare, emis pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane raportat la prelevarea şi transplantul ilegal de organe umane. La data de 21 iulie 2026, în urma unei acţiuni organizate în comun cu autorităţile germane, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin l-au depistat pe bărbat, la o adresă din Municipiul Caransebeş”, se precizează într-un comunicat de presă al IGPR, citat de News.ro.

Ulterior, la data de 22 iulie 2026, Curtea de Apel Timişoara a dispus, cu privire la acesta, executarea mandatului european emis de Germania şi predarea bărbatului autorităţilor germane.

Schimbul de date şi informaţii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române.

Este vorba despre Gradu Cîrpaci, zis şi „Ministrul de Finanţe”, care face parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Timişoara, ai cărui membri deţin mai multe vile în zona centrală a oraşului.

În timp ce locuiau în München (Germania), Gradu Cîrpaci şi soţia lui l-au cazat pe un bărbat adus din România într-un apartament, i-au luat paşaportul şi buletinul şi l-au izolat de familia lui rămasă în ţară. Apoi, l-au pus să lucreze pentru ei şi l-au constrâns să semneze mai multe contracte. Ulterior, l-au ameninţat că îi vor ucide rudele din România, dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală.

Donatorul urma să primească 15.000 de euro şi un apartament în Timişoara. Operaţia a avut loc într-un spital din Freiburg, Germania. După transplant, bărbatul nu a mai primit nimic şi ar fi rămas sclavul familiei Cîrpaci.

În luna martie a acestui an, poliţiştii din Germania, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au descins la vila familiei Cîrpaci, de unde au ridicat mai multe contracte de vânzare-cumpărare, asigurări, acte medicale, calculatoare şi telefoane.

Pe numele celor doi a fost emis un mandat european de arestare pentru trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, ameninţare şi înşelăciune.

Editor : M.B.