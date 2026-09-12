Live TV

Giorgia Meloni critică politica „firewall”-ului împotriva extremiștilor din AfD: „Este o strategie care nu funcționează”

Data publicării:
Giorgia Meloni, premierul Italiei.
Giorgia Meloni, premierul Italiei. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni crede că politica „firewall”-ului practicată de partidele mainstream pentru a ţine partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) departe de putere este ineficientă, relatează dpa.

„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcţionează”, a declarat politiciana de dreapta pentru ziarul italian Il Foglio într-un interviu publicat sâmbătă, citată de Agerpres.

Meloni a răspuns unei întrebări despre victoria formaţiunii anti-imigraţie în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt de weekendul trecut. Toate partidele mainstream au exclus cooperarea cu AfD, în conformitate cu o politică aşa-numită a „firewall”-ului.

Asta înseamnă că drumul către crearea unui guvern local în Saxonia-Anhalt va fi probabil dificil pentru AfD, deşi a obţinut un scor record de 43,8% din voturi în alegerile de duminică, ratând de puţin majoritatea absolută.

Serviciile interne de informaţii au clasificat organizaţia AfD din landul Saxonia-Anhalt drept extremistă de dreapta.

Meloni a observat că mişcările politice "care se concentrează pe apărarea identităţii, lupta împotriva migraţiei ilegale în masă şi pericolul islamizării" au câştigat putere în Europa.

Reacţia "establishment"-ului, susţine Meloni, a fost adesea de "a ridica firewall-uri în loc să răspundă problemelor substanţiale".

Această strategie în mod clar nu funcţionează, a spus ea, adăugând că "ascultarea acestor preocupări şi oferirea de răspunsuri" este abordarea mai încununată de succes.

Meloni este la putere de aproape patru ani, în fruntea unei coaliţii formate din trei partide de dreapta şi conservatoare.

În trecut, Meloni, care conduce partidul Fraţii Italiei, s-a distanţat în mai multe rânduri de AfD şi vederile politice ale formaţiunii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
2
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
3
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
4
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
2026-09-01-0784
5
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Digi Sport
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz
Ce cred germanii despre posibilitatea ca Friedrich Merz să rămână cancelar. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Dronă Leizpig
Presa germană: Anchetatorii suspectează serviciul rus GRU de implicare în „atacul hibrid” de pe aeroportul din Leipzig
george simion in curtea parlamentului
Cât de aproape este AUR de rezultatul AfD din Germania. Emil Hurezeanu: Le lipsește racheta care împinge AfD în sus
Ulrich Siegmund
Un fost actor de filme pentru adulți și politicieni cu legături neonaziste. Cine sunt noii aleși AfD din Saxonia-Anhalt
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Alternativa pentru Germania încearcă să-și transforme primul guvern regional într-un laborator de politici de extremă dreaptă
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan anunță că nu demisionează: „Voi preda mandatul...
F-16 Polonia
Dronă prăbușită la Suceava. Mesaj RO-ALERT la Botoșani. Două aeronave...
Vladimir Putin
Declarația Kremlinului în legătură cu deplasarea în care Putin s-ar...
nazare nunta miri
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La...
Ultimele știri
De ce se micșorează planetele? Un nou studiu arată că diametrul planetei Mercur a scăzut mult mai rapid decât estimau astronomii
De ce este întunericul vital pentru sănătatea inimii? Studiu: efectele expunerii la lumină în timpul somnului
„Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Fanatik.ro
Denis Drăguș, discuție decisivă cu Gică Hagi: „A contat mult părerea dânsului!”. Ce sfat i-a dat „Regele”
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Scandal uriaș sub ochii lui Florin Tănase în Cipru! Antrenorul său a fost eliminat, iar fanii au aruncat cu...
Adevărul
Portul Constanța, nod strategic pentru cerealele din regiunea Mării Negre. Avertismentul unui analist: „Poate...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
„Parisul este pentru îndrăgostiți”. Jessica Biel și Justin Timberlake, escapadă romantică în Franța...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 21 de ani, s-a însurat cu o femeie de 31 și a ajuns să câștige 3.250.000 € pe an! + Anunțul care i-a lăsat...
Pro FM
Billy Ray Cyrus, prima reacție după ce Miley a renunțat la numele „Cyrus”: „Familia înseamnă mai mult ca...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, a câștigat Premiul publicului la Veneția
Adevarul
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci...
Newsweek
Român oprit la granița Bulgariei cu Serbia după două luni de la o depășire de viteză: „Trebuie să plătiți”
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Avertismentul cercetătorilor. Fluturele morpho, care a inspirat un emoji, își pierde albastrul strălucitor
Film Now
Pamela Anderson, dezvăluire cutremurătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „A fost o condamnare...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță