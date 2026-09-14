Reacția Comisiei Europene după arestarea în Turcia a unor activiști gay: O țară candidată la UE trebuie să respecte drepturile omului

Uniunea Europeană și-a exprimat, luni, îngrijorarea, în urma unor „arestări recente şi proceduri judiciare angajate împotriva unor activişti” gay în Turcia, relatează AFP.

„Comisia Europeană este îngrijorată (...). Urmărim evoluţia situaţiei îndeaproape”, a dat asigurări un purtător de cuvânt al CE, Christian Wigand.

Comisia „aminteşte că Turcia, în calitate de ţară candidată la (aderarea la) Uniunea Europeană (UE) şi veche membră a Consiliului Europei (CoE), trebuie să promoveze şi garanteze respectarea drepturilor omului şi demnităţii tuturor persoanelor, indiferent de identitatea lor de gen sau de orientarea lor sexuală”, notează News.ro.

„Perverși”

Poliţia a efectuat duminică zeci de arestări în baruri gay şi la domiciliile unor activişti gay într-o operaţiune pusă în lumina reflectoarelor de către puterea islamo-conservatoare care susţine că acţionează în numele protecţiei „familiei tradiţionale”.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan atacă cu regularitate lesbienele, gay-ii, bisexualii şi transsexualii, pe care-i cataloghează drept „perverşi” şi pe care-i acuză de scăderea drastică a natalităţii.

Parchetele din Ankara, Istanbul şi Izmir, citate de agenţia oficială turcă de presă Anadolu, anunţă că cel puţin 63 de persosne au fost arestate în rândul activiştilor gay, care formează împreună cu feministele unul dintre principalii poli ai rezistenţei împotriva Guvernuli islamo-conservator, aflat la putere din 2002.

Luni, Uniunea Europeană (UE) a deplâns de asemenea „blocarea site-urilor şi conturilor pe reţele de socializare şi acuzaţii cu privire la finanţarea organizaţiilor societăţii civile” din Turcia.

„Toate organizaţiile societăţii civile trebuie să poată să-şi extercite activitatea în mod liber, în deplină siguranţă şi fără discriminare, prin respectarea statului de drept”, a pledat Comisia.

Pe hârtie, Turcia se află în continuare între ţările candidate la aderarea la UE, însă în realitate negocierile sunt blocate de mai mulţi ani.

Editor : B.E.