Live TV

Reacția Comisiei Europene după arestarea în Turcia a unor activiști gay: O țară candidată la UE trebuie să respecte drepturile omului

Data publicării:
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Comisia Europeană. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Perverși”

Uniunea Europeană și-a exprimat, luni, îngrijorarea, în urma unor „arestări recente şi proceduri judiciare angajate împotriva unor activişti” gay în Turcia, relatează AFP.

„Comisia Europeană este îngrijorată (...). Urmărim evoluţia situaţiei îndeaproape”, a dat asigurări un purtător de cuvânt al CE, Christian Wigand.

Comisia „aminteşte că Turcia, în calitate de ţară candidată la (aderarea la) Uniunea Europeană (UE) şi veche membră a Consiliului Europei (CoE), trebuie să promoveze şi garanteze respectarea drepturilor omului şi demnităţii tuturor persoanelor, indiferent de identitatea lor de gen sau de orientarea lor sexuală”, notează News.ro.

„Perverși”

Poliţia a efectuat duminică zeci de arestări în baruri gay şi la domiciliile unor activişti gay într-o operaţiune pusă în lumina reflectoarelor de către puterea islamo-conservatoare care susţine că acţionează în numele protecţiei „familiei tradiţionale”.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan atacă cu regularitate lesbienele, gay-ii, bisexualii şi transsexualii, pe care-i cataloghează drept „perverşi” şi pe care-i acuză de scăderea drastică a natalităţii.

Parchetele din Ankara, Istanbul şi Izmir, citate de agenţia oficială turcă de presă Anadolu, anunţă că cel puţin 63 de persosne au fost arestate în rândul activiştilor gay, care formează împreună cu feministele unul dintre principalii poli ai rezistenţei împotriva Guvernuli islamo-conservator, aflat la putere din 2002.

Luni, Uniunea Europeană (UE) a deplâns de asemenea „blocarea site-urilor şi conturilor pe reţele de socializare şi acuzaţii cu privire la finanţarea organizaţiilor societăţii civile” din Turcia.

„Toate organizaţiile societăţii civile trebuie să poată să-şi extercite activitatea în mod liber, în deplină siguranţă şi fără discriminare, prin respectarea statului de drept”, a pledat Comisia.

Pe hârtie, Turcia se află în continuare între ţările candidate la aderarea la UE, însă în realitate negocierile sunt blocate de mai mulţi ani.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calafat
1
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
nazare nunta
2
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
3
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
lacul morii
4
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac...
Când se pregătesc murăturile. Sursă Foto Getty Images
5
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză...
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
Digi Sport
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să finalizeze ancheta privind TikTok
Ţărani la o fermă de vaci din România
Comisia Europeană aprobă 52 de milioane euro pentru crescătorii de bovine afectați de scumpirea combustibililor
Police Intervened in the Pride March in Izmir - Turkey
Erdogan intensifică ofensiva pentru „valorile familiei”. 162 de arestări în raiduri care au vizat comunitatea LGBTQ
Kyriakos Mitsotakis
Mesajul premierului Greciei către Turcia: „Nu ameninţăm pe nimeni. Dar nu acceptăm nici ameninţări”. Contextul declarației
TikTok
Măsura propusă de Olanda pentru limitarea accesului minorilor la reţelele sociale în UE: „Este necesară”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou prim-ministru: „Să vedem...
vladimir putin langa comandanti militari
„Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin”...
basescu kelemen hunor
Kelemen Hunor, atac la Traian Băsescu: Produsul politic al...
nicusor dan presidency ro
Nicuşor Dan a explicat de ce a vorbit despre conceptul de naţionalism...
Ultimele știri
Relație pe Tinder între un comandant NATO și o rusoaică: povestea care a declanșat temeri de spionaj la vârful Alianței
Nicușor Dan spune că nu are obligații față de „domnul Pahonțu” și critică din nou ancheta Recorder referitoare la șeful SPP
Trump acuză o „conspirație bolnavă” împotriva AI. „Singurul control de care are nevoie este un președinte puternic și inteligent”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată noua viață a ducilor de Sussex în Marea Britanie. Prințul Archie a surprins pe toată lumea cu...
Cancan
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Fanatik.ro
FCSB, echipa de start cu Petrolul! Ce s-a decis cu Muhar, Korenica și Drăguș. Exclusiv
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Suma colosală plătită de Universitatea Craiova pe salarii şi prime de joc. Sorin Cârţu, dezvăluire în direct
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Poate fi scos un copil din testament? Partea din avere la care poate avea dreptul chiar dacă părintele nu i-a...
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni...
Pro FM
„Arată de 32!” Elizabeth Hurley, apariție spectaculoasă la 61 de ani, în costum de baie. Fanii au reacționat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Practical Magic 2”, debut dezamăgitor la box-office. Cât a încasat în primul weekend filmul cu Nicole Kidman...
Adevarul
Directoarea unui colegiu de top din București susține că nota 10 nu garantează succesul: „Sunt elevi care în...
Newsweek
Avertisment dur: În următorii 5 ani ies la pensie 1.300.000 români. Nu are cine le plăti pensia!
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ce spune Chris Rock despre palma primită de la Will Smith, la patru ani de la incident: "Am avut o zi...
UTV
Alina Șerban a câștigat Premiul Publicului la Veneția. Filmul „Eu contez” este inspirat din viața regizoarei