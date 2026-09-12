Live TV

Ce cred germanii despre posibilitatea ca Friedrich Merz să rămână cancelar. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Data publicării:
Friedrich Merz
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O mare majoritate a germanilor nu-l mai consideră pe cancelarul Friedrich Merz persoana potrivită pentru această funcţie, potrivit rezultatelor unui sondaj dat publicităţii sâmbătă, relatează dpa.

Un total de 78% dintre participanţii la un sondaj online al institutului Insa pentru ziarul Bild au răspuns „nu” la întrebarea: „Este Friedrich Merz persoana potrivită pentru funcţia de cancelar?”

Numai 14% dintre intervievaţi au răspuns „da” la întrebare, iar 8% nu au dat un răspuns.

Potrivit Bild, sprijinul pentru Merz este în scădere de la jumătatea anului trecut. La momentul respectiv, peste 30% dintre respondenţi erau încă satisfăcuţi de activitatea sa.

Merz, care conduce partidul conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU), într-o alianţă cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) din Bavaria, şi este într-o coaliţie de guvernare cu Partidul Social Democrat (SPD) este nepopular chiar în rândul conservatorilor.

Din votanţii CDU chestionaţi în sondaj, 58% au spus că Merz nu este persoana potrivită pentru funcţia de premier, faţă de 36% care au răspuns contrariul.

Coliderul SPD Lars Klingbeil nu a înregistrat nici el un scor bun în sondaj, dar s-a descurcat mai bine decât Merz.

Întrebaţi dacă „Lars Klingbeil este în continuare liderul potrivit pentru SPD?”, 51% dintre respondenţi au răspuns negativ şi 24% „da”. Procentul celor care nu au dorit să răspundă a fost însă de 25%.

În ceea ce priveşte abordarea faţă de Alternativa pentru Germania (AfD), respondenţii au arătat puţină înţelegere faţă de aşa-numitul „firewall” - principiul în conformitate cu care multe partide resping orice cooperare cu AfD.

Aproape una din două persoane (46%) nu mai consideră „firewall”-ul o politică adecvată, în timp ce proporţia celor care îl susţin este de unul din trei (34%).

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
2
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
3
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
4
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
2026-09-01-0784
5
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Digi Sport
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dronă Leizpig
Presa germană: Anchetatorii suspectează serviciul rus GRU de implicare în „atacul hibrid” de pe aeroportul din Leipzig
Ulrich Siegmund
Un fost actor de filme pentru adulți și politicieni cu legături neonaziste. Cine sunt noii aleși AfD din Saxonia-Anhalt
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Alternativa pentru Germania încearcă să-și transforme primul guvern regional într-un laborator de politici de extremă dreaptă
friedrich merz
Cancelarul german Merz a anulat o convorbire cu Trump după o postare pe rețelele sociale în care acesta lăuda victoria AfD
philip l foto instagram
Un fotbalist și-ar fi ucis un coechipier, după ce s-au certat din cauza unei femei. A fost arestat cu două sptămâni înainte de nunta sa
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan anunță că nu demisionează: „Voi preda mandatul...
F-16 Polonia
Dronă prăbușită la Suceava. Mesaj RO-ALERT la Botoșani. Două aeronave...
Vladimir Putin
Declarația Kremlinului în legătură cu deplasarea în care Putin s-ar...
nazare nunta miri
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La...
Ultimele știri
Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume: „A fost o mare sufragerie”
Sportivii români au câştigat 9 medalii în prima zi a Campionatelor Balcanice de la Plovdiv: „Canotajul românesc are viitor”
Festivalul de la Veneţia 2026: Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, recompensat cu Premiul publicului „Armani beauty”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, înjurat de 50.000 de oameni de față cu nepoții. Lecția pe care le-a oferit-o moștenitorilor...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
Adevărul
Portul Constanța, nod strategic pentru cerealele din regiunea Mării Negre. Avertismentul unui analist: „Poate...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
„Parisul este pentru îndrăgostiți”. Jessica Biel și Justin Timberlake, escapadă romantică în Franța...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 21 de ani, s-a însurat cu o femeie de 31 și a ajuns să câștige 3.250.000 € pe an! + Anunțul care i-a lăsat...
Pro FM
Billy Ray Cyrus, prima reacție după ce Miley a renunțat la numele „Cyrus”: „Familia înseamnă mai mult ca...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. Povestea actorului cu o căsnicie de peste două decenii, o carieră uriașă și o...
Adevarul
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci...
Newsweek
Român oprit la granița Bulgariei cu Serbia după două luni de la o depășire de viteză: „Trebuie să plătiți”
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Avertismentul cercetătorilor. Fluturele morpho, care a inspirat un emoji, își pierde albastrul strălucitor
Film Now
Pamela Anderson, dezvăluire cutremurătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „A fost o condamnare...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță