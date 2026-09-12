Ce cred germanii despre posibilitatea ca Friedrich Merz să rămână cancelar. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

O mare majoritate a germanilor nu-l mai consideră pe cancelarul Friedrich Merz persoana potrivită pentru această funcţie, potrivit rezultatelor unui sondaj dat publicităţii sâmbătă, relatează dpa.

Un total de 78% dintre participanţii la un sondaj online al institutului Insa pentru ziarul Bild au răspuns „nu” la întrebarea: „Este Friedrich Merz persoana potrivită pentru funcţia de cancelar?”

Numai 14% dintre intervievaţi au răspuns „da” la întrebare, iar 8% nu au dat un răspuns.

Potrivit Bild, sprijinul pentru Merz este în scădere de la jumătatea anului trecut. La momentul respectiv, peste 30% dintre respondenţi erau încă satisfăcuţi de activitatea sa.

Merz, care conduce partidul conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU), într-o alianţă cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) din Bavaria, şi este într-o coaliţie de guvernare cu Partidul Social Democrat (SPD) este nepopular chiar în rândul conservatorilor.

Din votanţii CDU chestionaţi în sondaj, 58% au spus că Merz nu este persoana potrivită pentru funcţia de premier, faţă de 36% care au răspuns contrariul.

Coliderul SPD Lars Klingbeil nu a înregistrat nici el un scor bun în sondaj, dar s-a descurcat mai bine decât Merz.

Întrebaţi dacă „Lars Klingbeil este în continuare liderul potrivit pentru SPD?”, 51% dintre respondenţi au răspuns negativ şi 24% „da”. Procentul celor care nu au dorit să răspundă a fost însă de 25%.

În ceea ce priveşte abordarea faţă de Alternativa pentru Germania (AfD), respondenţii au arătat puţină înţelegere faţă de aşa-numitul „firewall” - principiul în conformitate cu care multe partide resping orice cooperare cu AfD.

Aproape una din două persoane (46%) nu mai consideră „firewall”-ul o politică adecvată, în timp ce proporţia celor care îl susţin este de unul din trei (34%).

Editor : Sebastian Eduard