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Ministrul Educației, despre salariile profesorilor: Ne încadrăm în buget şi fără rectificare. E nevoie de o creştere a tarifului cu ora

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Mihai Dimian, ministrul Educației. Sursa foto: Facebook
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Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a declarat luni, la Iaşi, că nu vor exista probleme cu salariile profesorilor în ultimele luni ale anului şi că ministerul se va încadra în buget fără a fi necesară o rectificare.

Întrebat dacă există riscul să apară probleme privind salariile profesorilor până la finalul anului, în condiţiile în care în sistemul medical nu mai sunt bani pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru activitatea din UPU-uri, ministrul Mihai Dimian a răspuns că Ministerul Educaţiei se încadrează în buget şi că nu este necesară o rectificare bugetară pentru a majora veniturile în acest sector.

„Noi ne încadrăm în buget şi fără să avem rectificare. Dar nu spun asta cu bucurie, pentru că era nevoie de o creştere a tarifului la plata cu ora. Nu poţi atrage personal din afara sistemului cu tarifele actuale”, a afirmat ministrul Educaţiei, Mihai Dimian.

El a precizat că există multe activităţi în zona educaţiei care trebuie finanţate şi că îşi doreşte să îmbunătăţească situaţia veniturilor profesorilor.

„Dacă vă uitaţi la proiectul legii salarizării, o să vedeţi un tarif la plata cu ora care ar fi crescut cu 70 la sută. Rămâne de văzut ce vor decide partidele politice, astfel încât aceste beneficii să ajungă la profesori cât mai repede”, a afirmat ministrul Mihai Dimian.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a participat luni la deschiderea anului la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV).

La festivitatea desfăşurată în aula universităţii au participat oficialităţi locale, rectorii universităţilor din Iaşi, studenţi, directorii colegiilor agricole, dar şi reprezentanţii staţiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est.

Editor : B.E.

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