Imagini șocante cu dezastrul lăsat de explozia puternică de la Galați

O explozie puternică s-a produs joi dimineața într-un bloc din Galați. Aproape tot parterul imobilului a fost distrus. Un bărbat are arsuri pe 60% din suprafaţa corpului şi alte 4 persoane au fost rănite. În total, au fost avariate 40 de apartamente şi 50 de maşini parcate la câțiva metri distranță. Suflul deflagrației s-a simțit pe o rază de 200 de metri. Totul a pornit de la o acumulare de gaze, la o centrală dintr-un apartament.

Explozia a avut loc puţin înainte de ora 8 dimineaţa. Practic, tot centrul oraşului Galaţi a fost zguduit. Bubuitura s-a auzit chiar şi de la 5 kilometri depărtare.

„S-a simţit ca un cutremur foarte foarte puternic şi o bubuitură imensă. Noi am ieşit imediat afară şi am văzut că maşinile erau avariate că uşa era sărită, gemurile, oricum sperietura a fost maximă, vă daţi seama distanţa dinre blocuri...Nu ştiu, a fost ceva cumplit în casă, s-au speriat şi copii şi toată lumea acasă”, povestește o locatară.

„Îngrozitor ! Noi stăm în blocul Cocor la câţiva metri şi s-a auzit un zgomot foarte puternic. Ne-am dat seama că a fost o explozie într-un apartament. Am primit informaţia că s-a întâmplat la tata în bloc şi am venit într-un suflet”, povestește o altă femeie.

Locuitorii blocului în care a avut loc explozia s-au speriat până la lacrimi. Un domn în vârstă încă tremura la aproximativ o oră de la momentul deflagraţiei.

- La ce etaj staţi dvs?

- 2 .

- Şi la ce oră s-a în,tâmplat, ce aţi auzit? Ce făceaţi dvs?

- Stăteam aşa în casă, noroc că nu am ieşit în balcon. Toate geamurile sunt sparte, că avem vedere şi în partea cealaltă, şi aici, şi s-a făcut un suflu! Au sărit geamuri tot, dar mulţumesc nu m-au lovit! Eu când am ieşit afară repede, am pus ceva pe mine, acolo era flacăra jos, la scara 5, erau pompierii, au stins incendiul şi pe noi ne-au alungat încoace, povestește bărbatul.

Apartamentul în care a avut loc explozia nu mai poate fi locuit. Pereţii exteriori au fost pur şi simplu spulberaţi, iar în unele locuri au căzut şi bucăţi întregi din tavan. Câteva părţi dintr-un scaun acoperit acum de moloz şi patul răsturnat sunt singurele indicii că acele încăperi au fost locuite.

„O explozie datorată unei acumulări de gaze la un apartament de la parterul unui bloc, au fost afectate mai multe apartamente din acel bloc şi din zonă. Explozia a fost destul de puternică. Cel puţin apartamentul unde s-a produs deflagraţia este devastat. Elementele de structură ca tavanul apartamentului şi celelalte obiecte de mobilier sunt distruse aproape în totalitate. Se pare că de la centrala apartamentului. Aceasta a fost chiar aruncată în afara blocului”, a detaliat Eugen Chiriță - purtător de cuvânt ISU Galați.

„Din păcate avem şi 5 victime dintre care una în stare gravă, cu arsuri intr-o proporţie de 50%. Avem şi 21 de evacuaţi, 7 pers în vârstă, 3 copii şi 11 adulţi şi avem deteriorate şi circa 11 apartamente”, a anunțat Eugen Hristache - perfect Galaţi

Persoana cu arsuri este chiar proprietarul apartamentului, un bărbat de 89 de ani. Vecinii spun că suflul a fost atât de puternic, încât bătrânul a fost pur şi simplu aruncat în afara casei.

„Un pacient de 89 de ani as fost adus în cursul dimineţii de echipajelel SMURD pentru un politraumatism prin explozie. Prezintă 60% arsuri pe surpafaţa corporală”, a explicat Ionuș Băneșanu, medic la Sputalul Județean Galați.

În total au fost afectate 40 de apartamente. Bucățile de tencuială și geamurile sparte au avariat 50 de maşini parcate în apropiere. Potrivit specialiştilor, structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată.

Imaginile surprinse pe o cameră de supraveghere a unei agenţii de turism arată cât de tare s-a zguduit chiar şi blocul în care se afla agenţia, la o distanţă de aproximativ 500 de metri.

