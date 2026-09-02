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Explozie la Augsburg, în Germania: un obiect suspect a fost găsit. Gara centrală a fost închisă

Data publicării:
Augsburg, Bavaria, Germany - March 4, 2026: Warning sign on a train station platform with the message: Narrow platform a
Gara din Augsburg. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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O operațiune majoră a poliției este în desfășurare la gara centrală din orașul german Augsburg, de miercuri dimineață. Potrivit poliției, a fost găsit un obiect suspect. Serviciile feroviare au fost suspendate, scrie Augsburger Allgemeine Zeitung.

O amplă operațiune a poliției este în desfășurare în jurul gării principale din Augsburg, începând cu puțin după ora 05:00 dimineața. Potrivit biroului de presă al poliției, un obiect neidentificat a explodat într-un pasaj al unei clădiri. Reporterii aflați la fața locului indică faptul că explozia a avut loc pe partea opusă a gării, în apropiere de VR Bank de pe Bahnhofstrasse.

Poliția nu a publicat încă nicio informație despre natura obiectului, scrie Augsburger Allgemeine Zeitung.

+++ Update 08:30 Uhr +++

Der Hauptbahnhof ist nun aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes komplett gesperrt.

Der Zugverkehr ist eingestellt. https://t.co/heiYFy5ne6

— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026

Două persoane au suferit răni minore „sub formă de traume acustice în urma exploziei”, potrivit sursei citate. De asemenea, ferestrele au fost avariate de explozie. Locul incidentului este situat în principal pe Bahnhofstrasse, nu direct la gara principală.

Experții în explozibili se află în prezent la fața locului. Conform informațiilor ziarului Bild, o grenadă de mână a explodat în fața unui magazin de bijuterii turc. Poliția investighează o posibilă legătură cu crima organizată. Primele constatări indică faptul că gara principală nu era ținta vizată.

Din cauza operațiunii în curs, străzile din zona gării principale sunt închise, a raportat poliția pe X. Transportul public din Augsburg este, de asemenea, afectat, scrie Bild.

Editor : M.C

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