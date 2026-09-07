Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia. Pentru ce pregătea explozibilul

Doi bărbați au murit în Italia după ce a sărit în aer un dispozitiv exploziv pe care chiar aceștia îl pregăteau. Conform datelor publicate de către autoritățile din Peninsulă, unul dintre bărbații care și-a pierdut viața este român și ar fi avut în jur de 40 de ani.

Conform primelor concluzii ale anchetei, ar fi vorba de doi bărbați în jur de 40 de ani, unul italian, originar dintr-o localitate din sudul provinciei Foggia, a cărui dispariție fusese semnalată de familie, iar celălalt de naționalitate română, domiciliat în Andria de cel puțin 10 ani, transmite presa din Italia.

Identificarea ar fi fost posibilă datorită mai multor elemente colectate de anchetatori, printre care amprente și trăsături distinctive, inclusiv, potrivit informațiilor, un cercel. Confirmarea oficială a identităților este însă așteptată la începutul săptămânii viitoare, după efectuarea autopsiei. Ancheta va fi însoțită de verificări medico-legale, dactiloscopice și genetice deja demarate asupra amprentelor, ADN-ului și altor elemente utile pentru identificare.

Ipoteza anchetei este că cei doi manipulau materiale explozive confecționate chiar de către ei în momentul în care a avut loc detonarea care le-a cauzat moartea. Mai precis, ar fi putut fi implicați în pregătirea unui așa-numit „marmotta”, un dispozitiv utilizat în atacurile asupra bancomatelor băncilor și oficiilor poștale.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Trani și deschisă deocamdată împotriva unor persoane necunoscute, vizează acum reconstituirea provenienței explozivului și a tuturor etapelor care au precedat tragedia.

De asemenea, anchetatorii încearcă să reconstituie traseul parcurs de un autoturism Ford Kuga, care s-a dovedit a fi furat și a fost găsit în apropierea imobilului, precum și să clarifice motivul pentru care cei doi bărbați se aflau tocmai în interiorul acelei proprietăți.

Vila aparține unui bărbat în vârstă de 77 de ani, cunoscut deja de forțele de ordine, dar, în stadiul actual al anchetei, nu s-a constatat nicio legătură dovedită între prezența proprietarului și explozie.

Editor : A.R.