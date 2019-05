Incendiu în Bucureşti. Două case şi un garaj, cuprinse de flăcări

Două case şi un garaj au fost cuprinse de flăcări în această dimineaţă în sectorul 4 al Capitalei. Două persoane au fost la un pas de tragedie pentru că rămăseseră captive într-una dintre locuinţe. Pompierii au reuşit să le evacueze la timp, aşa că s-au ales doar cu o intoxicaţie cu fum şi o sperietură zdravănă. Pagubele sunt însă foarte mari. O anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.

Localnicii s-au trezit în miez de noapte speriaţi din cauza unei explozii. Imediat a izbucnit şi incendiul.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că au auzit o bubuitură puternică. Incendiul ar fi pornit la nivelul garajului. În scurt timp, s-a extins la cele două case. Pompierii au venit cu şase autospeciale şi o autoscară pentru a elimina flăcările.

În momentul în care au ajuns, pompierii au aflat că un bărbat şi o femeie erau blocaţi în mijlocul flăcărilor. Au format pe loc echipele pentru a-i salva. Alte trei persoane care locuiau într-una din casele afectate au reuşit să iasă singure la scurt timp după declanșarea incendiului. Din fericire, toţi au scăpat fără arsuri sau alte răni.

„Am deschis uşa odată. Buf. Am ieşit, am scos o maşină din curte. Asta, când m-am dus şi am deschis uşa, era flacăra de o jumătate de metru, m-am intoxicat. Noroc că am nimerit uşa să ies afară şi am mai scos-o pe aia din curte. Asta, Mercedes, s-a dus. Soţia a auzit cum a bătut cineva în porţile astea de tablă şi s-a auzit zgomot şi ţipa din somn că a luat foc. Vaaai”, a povestit un martor ocular.

„O bubuitură. Probabil de la maşină A luat foc. Nici noi nu ştim, aşteptăm”, declară o femeie.

Vecinii au fost alarmaţi de fumul dens şi au sunat la 112. „Am văzut mult fum prima oară, căţeaua mea lătra foarte tare şi mi-am zis, mă, ce s-a întâmplat? Am crezut că este de la mine. Am văzut foarte mult fum, lume, agitaţie. Nu veniseră pompierii şi ne-am speriat. Stau faţă În faţă. Am şi acum în casă fum, se simte foarte tare.

Era flacăra foarte mare”, a povestit o tânără.

- Erau flăcări mari?

-Da, erau foarte mari, au ars şi cablurile de sus, spune un băiat. Ne-am speriat. Era plin de fum, era nebunie, adaugă tânărul.

Locuinţele arse se află în imediata vecinătate a unor blocuri şi case, iar riscul de extindere era foarte ridicat.

„Intervenţia a fost dificilă, din cauza lipsei apei. Hidranții nu au funcţionat la capacitatea necesară. S-a realizat un dispozitiv de alimentare a autospecialei de la aproximativ 300 de metri, de la hidranţii din străzile vecine”, a declarat Alexandru Pripici, comandantul detașamentului de pompieri Grozăvești.

După două ore flăcările au fost stinse. O anchetă a fost deschisă pentru a se afla cauzele izbucnirii incendiului.

