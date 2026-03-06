O rețea suspectată că ar fi acționat în numele serviciilor militare de informații ale Rusiei ar fi trimis colete-capcană cu autoaprindere în mai multe țări europene, unele dintre acestea luând foc în centre logistice, vehicule de transport și pe aeroportul din Leipzig, cu puțin timp înainte de a fi încărcate într-un avion, a anunțat vineri Eurojust. O echipă europeană comună de anchetă a identificat 22 de suspecți în Lituania și Polonia, iar două dosare au fost deja trimise în instanță.

O echipă comună de anchetă formată din autorități din Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia și Regatul Unit a destructurat o rețea suspectată că a folosit colete cu dispozitive de autoaprindere pentru atacuri în Europa, a anunțat Eurojust.

Investigația a început după ce mai multe colete au luat foc în Germania, Polonia și Regatul Unit, provocând pagube serviciilor poștale care transportau pachetele. În urma cooperării între autorități au fost identificați 22 de suspecți în Lituania și Polonia, despre care se crede că ar fi acționat în numele serviciului militar de informații al Federației Ruse. Două dosare au fost deja trimise în instanță în Lituania și Polonia, iar procesele ar urma să înceapă mai târziu în acest an.

Colete care au luat foc în mai multe țări

Potrivit anchetatorilor, în iulie 2024 patru colete au fost expediate din Lituania către adrese din Regatul Unit și Polonia. Unul dintre pachete, care trecuse printr-un centru de sortare din Germania, a luat foc pe aeroportul din Leipzig cu puțin timp înainte de a fi încărcat într-un avion. Un alt colet a luat foc într-un depozit din Regatul Unit, iar în Polonia un pachet a izbucnit în flăcări într-un camion care transporta corespondența.

Al patrulea colet a fost confiscat de autorități înainte de a se activa, ceea ce le-a permis investigatorilor să analizeze dispozitivul și potențialul său de distrugere.

Ancheta a identificat și două „colete-test” trimise către Statele Unite și Canada, precum și alte două pachete aflate la Amsterdam destinate acelorași țări. Autoritățile suspectează că și acestea făceau parte din testele pentru astfel de dispozitive.

Rețea coordonată online

Având în vedere riscurile pentru siguranța publică și posibilitatea unor noi incidente, cooperarea între autoritățile europene a fost considerată esențială. Eurojust a creat și a finanțat echipa comună de anchetă pentru a sprijini investigațiile și a preveni atacuri similare în viitor, iar Europol a oferit sprijin operațional.

Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate erau recrutate și primeau instrucțiuni prin servicii de mesagerie online. Sarcinile erau împărțite între mai mulți participanți, iar plățile pentru activități erau făcute adesea în criptomonede.

Suspecții ar fi fost recrutați din Rusia, Letonia, Estonia, Lituania și Ucraina și, în multe cazuri, se aflau într-o situație socio-economică vulnerabilă. Autoritățile suspectează că acțiunile lor au fost realizate în numele serviciului militar de informații al Federației Ruse.

Autoritățile din statele implicate s-au întâlnit în mai multe rânduri la sediul Eurojust pentru a coordona investigațiile, a identifica legături cu alte incidente de incendiere și a pregăti dosarele pentru trimiterea în judecată în Polonia și Lituania.

În prezent, 22 de suspecți au fost identificați, iar două cazuri au fost deja înaintate instanțelor. Procesele sunt așteptate să înceapă în cursul acestui an.

