Încă un capitol la care Europa este „periculos de nepregătită”. România, pe locul 3

România, pe locul 3

Europa este „periculos de nepregătită” pentru a face faţă unei crize tot mai mari a incendiilor de vegetaţie şi trebuie să îşi revizuiască flotele de aeronave de stingere a incendiilor şi să îşi intensifice investiţiile, potrivit unui nou raport, transmite marţi Reuters.

Raportul, comandat de compania Avincis, cu sediul în Portugalia, care închiriază avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor - a afirmat că riscul crescut în sudul Europei este cauzat de schimbările climatice, de scăderea populaţiei rurale şi acumulările de vegetaţie inflamabilă, scrie Agerpres

Incendiile de vegetaţie, care de obicei se manifestă de la începutul lunii iunie până la mijlocul lunii septembrie, izbucnesc din ce în ce mai devreme în cursul anului, se arată în raportul întocmit de firma de consultanţă Lead by Thought.

Incendiile se răspândesc acum şi spre nordul Europei, se adaugă în lucrarea care va fi prezentată miercuri la Conferinţa de Stingere Aeriană a Incendiilor de la Roma. Un total de 1.100 de hectare au ars în Suedia anul trecut, o creştere cu peste 120% peste media recentă, se arată în raport. Finlanda şi Danemarca au înregistrat, de asemenea, cifre care depăşesc valorile lor de referinţă pe termen lung.

Îngrijorările legate de pregătirea blocului comunitar de a face faţă ameninţării tot mai mari au fost reiterate luna trecută de consilierii independenţi ai UE.

Comisia Europeană va propune miercuri o nouă strategie care vizează consolidarea eforturilor iniţiale de prevenire şi reducere a riscului de incendii.

România, pe locul 3

Incendiile au distrus 1,03 milioane de hectare de pădure în Uniunea Europeană în 2025, cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor.

Spania, conform raportului, a suferit cele mai extinse pagube, cu 393.079 de hectare arse, urmată de Portugalia, România, Italia, Grecia şi Franţa.

„Nu există nicio îndoială că sezoanele de incendii devin mai lungi. Perioada de transport a aeronavelor dintr-o emisferă în alta devine din ce în ce mai mică, forţând declinul flotei aeriene globale disponibile pentru stingerea incendiilor”, a declarat John Boag, CEO al grupului Avincis.

UE a angajat 600 de milioane de euro în 2024 pentru a achiziţiona 12 aeronave amfibii de stingere a incendiilor DHC-515 în şase ţări, livrarea fiind programată între 2027 şi 2030.

Brian Chafe, CEO al De Havilland Canada, producătorul aeronavei, a fost citat în raport spunând că întârzierile birocratice complică eforturile de creştere a producţiei.

„Încercăm să pornim o a doua linie de producţie, dar birocraţiile guvernamentale sunt foarte lente”, a spus el. „Acest lucru nu este valabil doar pentru aeronavele noastre, ci pentru orice resursă de luptă cu incendiile”.

Raportul menţionează, de asemenea, că există o lipsă de piloţi calificaţi. Un pilot străin care caută un loc de muncă în UE trebuie acum să susţină peste o duzină de examene pentru a obţine o licenţă a Agenţiei UE pentru Siguranţa Aviaţiei, comparativ cu una sau două în Statele Unite sau Australia, a adăugat acesta.

Editor : Sebastian Eduard

