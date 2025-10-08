Autoritățile din SUA au arestat un suspect în ancheta privind incendiile din ianuarie care au ucis 31 de oameni în Los Angeles

Un suspect a fost arestat în ancheta ce vizează incendiile din una ianuarie în Los Angeles în urma cărora au murit 31 de persoane, mii de case au fost distruse și zeci de mii de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, au anunţat miercuri autorităţile americane.

Jonathan Rinderknecht, de 29 de ani, este suspectat că ar fi declanşat un incendiu în noaptea de Anul Nou în apropierea cartierului Pacific Palisades, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Acest incendiu iniţial, pe care pompierii credeau că l-au stins, s-a reaprins pe 7 ianuarie, devastând elegantul cartier al metropolei californiene.

„Inconştienţa unei singure persoane a cauzat unul dintre cele mai grave incendii produse vreodată în Los Angeles, provocând decese şi distrugeri masive în Pacific Palisades”, a declarat procurorul federal Bill Essayli, care a anunţat arestarea suspectului.

Incendiile din Los Angeles au dus la moartea a 31 de persoane, au distrus mii de locuinţe şi au forţat zeci de mii de persoane să-şi părăsească domiciliile. Doar Palisades Fire a ucis 12 persoane.

Potrivit anchetorilor, Rinderknecht, un şofer de Uber, a dus mai mulţi pasageri în zona unde s-a declanşat focul în noaptea de Anul Nou.

Citește și: Lecție de arhitectură printre ruinele din Los Angeles. Cum fost construită o casă rezistentă la foc, care a rămas intactă după incendii

Potrivit datelor de geolocalizare colectate de anchetatori, suspectul se afla la circa 10 metri de incendiu când a încercat chiar el să semnaleze focul serviciilor de intervenţie, a precizat Essayli.

Anchetatorii au descoperit de asemenea imagini înfăţişând un oraş în flăcări, pe care suspectul le-a generat cu ajutorul inteligenţei artificiale în săptămânile dinaintea incendiului.

Anchetatorii n-au identificat care ar fi fost motivaţia suspectului.

Citește și: Următorul Pompeii: Amenințat de cutremure, incendii și supervulcani, Los Angeles ar putea deveni primul megalopolis fantomă

„Mi-ar plăcea să putem pătrunde în mintea cuiva, dar nu putem”, a declarat Kenny Cooper, un agent de la Biroul pentru alcool, tutun, arme de foc şi explozibil (ATF).

„Oamenii rău intenţionaţi fac lucruri nefaste”, a spus el, adăugând că probele vor fi „analizate la proces”.

Editor : Ana Petrescu