Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului, potrivit News.ro.

ACTUALIZARE 17.46 Incendiul a fost lichidat şi nu au fost înregistrate victime. Cauza acestuia urmează să fie stabilită, a transmis ISU Prahova.

Știrea inițială

„Incendiu biserică în Poienarii Burchii, sat Podu Valeni. Ajunşi la locului intervenţiei, pompierii au constatat că incendiul se manifestă la acoperişul bisericii, pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp”, anunţă, luni, ISU Prahova.

Sursa citată a precizat că se intervine cu 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 1 autoplatforma de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 ambulanţă SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

Editor : Ș.A.