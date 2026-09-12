O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din Bulgaria. Este al doilea la o unitate de muniţii în ultimele săptămâni

O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei în cursul nopţii, au anunţat sâmbătă oficiali şi presa locală. Este al doilea incendiu la o unitate de muniţii în ultimele săptămâni.

Nu au fost raportate victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropiere de satul Ţareva Livada şi a cărui lumină putea fi văzută pe cerul nopţii în înregistrări video difuzate local, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„În acest moment, incendiul se manifestă pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se propagă de la un depozit la altul”, a spus sâmbătă dimineaţă Kristina Sidorova, guvernatoarea regiunii Gabrovo.

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Presa locală a relatat, citând un reprezentant al companiei, că incendiul a avut loc la o unitate administrată de EMCO, firmă care s-a confruntat cu o explozie la o altă facilitate luna trecută. Reuters nu a reuşit să contacteze imediat EMCO pentru comentarii.

EMCO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev; procurorii bulgari susţin că acesta a fost vizat în trecut de atacuri asupra facilităţilor sale, puse la cale de agenţi ruşi.

În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a şase cetăţeni ruşi acuzaţi de implicare în distrugerea unor depozite de armament EMCO, unde se păstrau muniţii destinate exportului către Ucraina şi Georgia în perioada 2011-2020. La acea vreme, procurorii au afirmat că există motive întemeiate să se presupună existenţa unor legături între exploziile din Bulgaria, o tentativă de otrăvire a lui Gebrev din 2015 şi explozii de la depozite de muniţii din Republica Cehă, produse în 2014.

Moscova a respins aceste acuzaţii.

Editor : M.B.