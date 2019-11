Un incident grav s-a petrecut vineri după-amiază la statia de metrou de la Piata Universității. Un bărbat care cobora scările rulante a ajuns la spital după ce i-a căzut o bucată de geam în cap. În imagini se vede cum victima a primit ajutor de la medici chiar în stația de metrou.

În imaginile trimise de la un telespectator Digi24 se vede că angajații Metrorex mătură bucăți de sticlă, chiar în fața scărilor rulante.

Ana Gheorghe, o adolescentă de 16 ani martoră la incident, a povestit la Digi24 ce a văzut: „Mă aflam de celalaltă parte a scării rulante în momentul în care am auzit strigătul de ajutor al bărbatului. Am coborât împreună cu colega mea destul de repede scările rulante, iar atunci când am ajuns jos l-am văzut pe acest domn în genunchi, lângă scara rulantă, plin de sânge pe cap și care își ținea pe cap un șervețel, doamna de la Metrorex stând lângă el și uitându-se la el”.

Bucata de sticlă a căzut de undeva din plafon, iar pe jos erau sânge și foarte multe cioburi, a povestit tânăra, care crede că victima putea fi într-o stare și mai gravă, dacă nu ar fi avut pe cap o șapcă. Ea spune că bărbatul rănit se afla probabil în stare de șoc.

Alte bucăți de sticlă asemănătoare ar putea cădea în orice moment din plafon, a apreciat martora.

În imaginile trimise Digi24 se vede cum bărbatul rănit stă pe un scaun, cu o compresă pe cap și se ține de maxilar. Este înconjurat de câțiva membri ai echipajului de pompieri SMURD de la metrou, de câțiva polițiști, călători și o funcționară Metrorex.

Angajată Metrorex: „Nu aveți voie să filmați!”

La un moment dat, o tânără se apropie de polițiști și le spune: „Nu vă supărați, dar știți că acolo (sus, în plafon) mai sunt plăci de sticlă, poate să cadă oricare în orice moment”. Polițiștii aruncă o privire și notează ceva.

La un moment dat, angajata Metrorex observă că cineva filmează scena cu telefonul:

- Nu filmați, este interzis, îi spune ea persoanei care filmează.

- Nu e interzis, de ce să fie interzis? întreabă aceasta.

- Ba da, e interzis, este interzis, spune reprezentanta Metrorex apopiindu-se de persoana respectivă.

- Trebuie să aveți acceptul de la conducere, să știți, intervine un reprezentant al echipajului de pompieri.

- De la conducerea Metrorex?! Și acceptul dacă îmi cade ceva în cap? Iertați-mă, domnul era să moară la dvs la Metrorex, nu-mi spuneți mie de accept! a replicat tânăra care filma.

- Până la urmă nu faceți nimic, dacă filmați, spune angajata Metrorex.

- Ba da, fac, că trimit la presă. Bineînțeles că fac.

- V-am rugat frumos să nu mai filmați, spune angajata Metrorex și se apropie de cameră cu palma întinsă, pentru a blura filmarea, moment în care se oprește camera.

Deocamdată nu avem o reacție oficială din partea conducerii Metrorex despre incidentul din stația Piața Universității.

