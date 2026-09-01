Începutul anului bisericesc 2026: De ce este importantă data de 1 septembrie în calendarul ortodox

La 1 septembrie 2026 începe un nou an bisericesc în calendarul ortodox, moment cunoscut și sub denumirea de „Indictionul”. Spre deosebire de anul civil, care debutează la 1 ianuarie, cel liturgic are drept reper prima zi a toamnei și cuprinde succesiunea sărbătorilor, a posturilor și a perioadelor de slujire rânduite de biserică. Potrivit tradiției bisericești, această dată este asociată cu începutul creației lumii și cu debutul activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos.

Termenul „Indiction”, provenit din latinescul „indictio”, desemna în lumea romană un ciclu cronologic de 15 ani, folosit inclusiv pentru stabilirea obligațiilor fiscale. În sistemul constantinopolitan, fiecare perioadă începea la 1 septembrie, dată care a fost preluată ulterior în tradiția Bisericii Răsăritene.

Anul bisericesc începe la 1 septembrie 2026

Calendarul oficial al Patriarhiei Române menționează la 1 septembrie 2026 „Începutul anului bisericesc”. În aceeași zi sunt pomeniți Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, cele 40 de Mucenițe din Adrianopol și Dreptul Iosua, iar în lăcașurile de cult este săvârșită slujba de Te Deum.

Noul ciclu eclezial cuprinde sărbătorile cu dată fixă, praznicele a căror dată se schimbă în funcție de Sfintele Paști, perioadele de post și zilele consacrate sfinților. Toate aceste repere alcătuiesc cadrul în care se desfășoară viața liturgică a comunităților ortodoxe.

Învierea Domnului reprezintă centrul întregului an, fiind punctul în raport cu care sunt stabilite celelalte sărbători cu dată schimbătoare și succesiunea principalelor perioade de slujire. Astfel, începutul de la 1 septembrie nu trebuie confundat cu debutul anului civil, ci exprimă o rânduială proprie calendarului bisericii.

De ce a fost aleasă data de 1 septembrie

Originea acestei datări este legată de Indiction, sistem cronologic utilizat în Imperiul Roman. Acesta era alcătuit din cicluri de câte 15 ani, în interiorul cărora anii erau numerotați de la unu la cincisprezece, după care succesiunea era reluată.

Au existat mai multe modalități de calcul, însă varianta constantinopolitană avea drept reper ziua de 1 septembrie. Semnificația momentului nu se limitează însă la originea sa administrativă. Conform tradiției bisericești, 1 septembrie este asociat cu începutul creației lumii și cu debutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos.

Evanghelia citită la slujba oficiată cu această ocazie evocă intrarea lui Iisus Hristos în sinagoga din Nazaret. Mântuitorul a citit atunci din prorocul Isaia pasajul despre vestirea „anului plăcut Domnului”, episod relatat în Evanghelia după Luca. În interpretarea liturgică, fragmentul exprimă chemarea la înnoire și începutul lucrării Sale publice.

Cum este structurat anul bisericesc

Viața liturgică ortodoxă este organizată în trei mari perioade, stabilite în raport cu praznicul Învierii Domnului: Octoihul, Triodul și Penticostarul. Denumirile provin de la principalele cărți de cult care rânduiesc cântările și slujbele specifice fiecărui interval.

Octoihul acoperă cea mai mare parte a calendarului eclezial. Perioada începe după Duminica Tuturor Sfinților, prima de după Rusalii, și se încheie odată cu intrarea în Triod. Durata sa nu este identică în fiecare an, deoarece depinde de data Sfintelor Paști. Nașterea Domnului și Botezul Domnului se numără printre marile praznice cuprinse în această etapă.

Triodul reprezintă intervalul de pregătire pentru Înviere. Acesta debutează în Duminica Vameșului și a Fariseului, include săptămânile premergătoare Postului Mare, cele 40 de zile de post și Săptămâna Sfintelor Pătimiri, încheindu-se în Sâmbăta Mare.

Penticostarul începe în Duminica Învierii și continuă până la Duminica Tuturor Sfinților, prima după Rusalii. Cele opt săptămâni ale acestei perioade sunt dedicate bucuriei pascale, Înălțării Domnului și Pogorârii Sfântului Duh.

Ce semnificație are începutul noului an pentru credincioși

Din perspectivă religioasă, trecerea într-un alt an bisericesc nu reprezintă doar schimbarea unei file din calendar. Momentul este privit drept o chemare la reflecție, îndreptare și folosire responsabilă a timpului.

Slujbele săvârșite cu acest prilej exprimă recunoștința pentru perioada încheiată și cer binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cea care urmează. În biserici este oficiat Te Deum-ul, rânduială prin care clericii și credincioșii aduc mulțumire și se roagă pentru pace, sănătate și ajutor în noul parcurs.

Prima mare sărbătoare a ciclului deschis la 1 septembrie este Nașterea Maicii Domnului, celebrată la 8 septembrie. Începutul anului bisericesc devine astfel un reper al reînnoirii sufletești. De-a lungul lunilor următoare, succesiunea praznicelor și a celorlalte rânduieli îi conduce pe credincioși prin momentele fundamentale ale credinței creștine, având în centru Învierea Domnului.

Editor : M.C.