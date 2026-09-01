Live TV

Începutul anului bisericesc 2026: De ce este importantă data de 1 septembrie în calendarul ortodox

Data publicării:
Începutul anului bisericesc 2026. Foto Getty Images
Începutul anului bisericesc 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Anul bisericesc începe la 1 septembrie 2026 Cum este structurat anul bisericesc Ce semnificație are începutul noului an pentru credincioși

La 1 septembrie 2026 începe un nou an bisericesc în calendarul ortodox, moment cunoscut și sub denumirea de „Indictionul”. Spre deosebire de anul civil, care debutează la 1 ianuarie, cel liturgic are drept reper prima zi a toamnei și cuprinde succesiunea sărbătorilor, a posturilor și a perioadelor de slujire rânduite de biserică. Potrivit tradiției bisericești, această dată este asociată cu începutul creației lumii și cu debutul activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos.

Termenul „Indiction”, provenit din latinescul „indictio”, desemna în lumea romană un ciclu cronologic de 15 ani, folosit inclusiv pentru stabilirea obligațiilor fiscale. În sistemul constantinopolitan, fiecare perioadă începea la 1 septembrie, dată care a fost preluată ulterior în tradiția Bisericii Răsăritene.

Anul bisericesc începe la 1 septembrie 2026

Calendarul oficial al Patriarhiei Române menționează la 1 septembrie 2026 „Începutul anului bisericesc”. În aceeași zi sunt pomeniți Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, cele 40 de Mucenițe din Adrianopol și Dreptul Iosua, iar în lăcașurile de cult este săvârșită slujba de Te Deum.

Noul ciclu eclezial cuprinde sărbătorile cu dată fixă, praznicele a căror dată se schimbă în funcție de Sfintele Paști, perioadele de post și zilele consacrate sfinților. Toate aceste repere alcătuiesc cadrul în care se desfășoară viața liturgică a comunităților ortodoxe.

Învierea Domnului reprezintă centrul întregului an, fiind punctul în raport cu care sunt stabilite celelalte sărbători cu dată schimbătoare și succesiunea principalelor perioade de slujire. Astfel, începutul de la 1 septembrie nu trebuie confundat cu debutul anului civil, ci exprimă o rânduială proprie calendarului bisericii.

De ce a fost aleasă data de 1 septembrie

Originea acestei datări este legată de Indiction, sistem cronologic utilizat în Imperiul Roman. Acesta era alcătuit din cicluri de câte 15 ani, în interiorul cărora anii erau numerotați de la unu la cincisprezece, după care succesiunea era reluată.

Au existat mai multe modalități de calcul, însă varianta constantinopolitană avea drept reper ziua de 1 septembrie. Semnificația momentului nu se limitează însă la originea sa administrativă. Conform tradiției bisericești, 1 septembrie este asociat cu începutul creației lumii și cu debutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos.

Evanghelia citită la slujba oficiată cu această ocazie evocă intrarea lui Iisus Hristos în sinagoga din Nazaret. Mântuitorul a citit atunci din prorocul Isaia pasajul despre vestirea „anului plăcut Domnului”, episod relatat în Evanghelia după Luca. În interpretarea liturgică, fragmentul exprimă chemarea la înnoire și începutul lucrării Sale publice.

Cum este structurat anul bisericesc

Viața liturgică ortodoxă este organizată în trei mari perioade, stabilite în raport cu praznicul Învierii Domnului: Octoihul, Triodul și Penticostarul. Denumirile provin de la principalele cărți de cult care rânduiesc cântările și slujbele specifice fiecărui interval.

Octoihul acoperă cea mai mare parte a calendarului eclezial. Perioada începe după Duminica Tuturor Sfinților, prima de după Rusalii, și se încheie odată cu intrarea în Triod. Durata sa nu este identică în fiecare an, deoarece depinde de data Sfintelor Paști. Nașterea Domnului și Botezul Domnului se numără printre marile praznice cuprinse în această etapă.

Triodul reprezintă intervalul de pregătire pentru Înviere. Acesta debutează în Duminica Vameșului și a Fariseului, include săptămânile premergătoare Postului Mare, cele 40 de zile de post și Săptămâna Sfintelor Pătimiri, încheindu-se în Sâmbăta Mare.

Penticostarul începe în Duminica Învierii și continuă până la Duminica Tuturor Sfinților, prima după Rusalii. Cele opt săptămâni ale acestei perioade sunt dedicate bucuriei pascale, Înălțării Domnului și Pogorârii Sfântului Duh.

Ce semnificație are începutul noului an pentru credincioși

Din perspectivă religioasă, trecerea într-un alt an bisericesc nu reprezintă doar schimbarea unei file din calendar. Momentul este privit drept o chemare la reflecție, îndreptare și folosire responsabilă a timpului.

Slujbele săvârșite cu acest prilej exprimă recunoștința pentru perioada încheiată și cer binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cea care urmează. În biserici este oficiat Te Deum-ul, rânduială prin care clericii și credincioșii aduc mulțumire și se roagă pentru pace, sănătate și ajutor în noul parcurs.

Prima mare sărbătoare a ciclului deschis la 1 septembrie este Nașterea Maicii Domnului, celebrată la 8 septembrie. Începutul anului bisericesc devine astfel un reper al reînnoirii sufletești. De-a lungul lunilor următoare, succesiunea praznicelor și a celorlalte rânduieli îi conduce pe credincioși prin momentele fundamentale ale credinței creștine, având în centru Învierea Domnului.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
carduri de sanatate
2
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
4
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
comisia europeana
5
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Calendar ortodox septembrie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox septembrie 2026: Începe noul an bisericesc. Când sunt cele mai importante sărbători cu cruce roșie
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele calendarului creștin
Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului 2026: Ce semnificație are sărbătoarea din 31 august și cum este cinstită
Sfântul Alexandru 2026. Foto Getty Images
Sfânt important prăznuit pe 30 august 2026. Cine își serbează onomastica și ce semnificație are sărbătoarea
Tăierea Capului Sfântului Ioan Btezătorul 2026. Foto Getty Images
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ultima sărbătoare cu cruce roșie din anul bisericesc. De ce se ține post pe 29 august
Recomandările redacţiei
steag nato-rusia
Cât de mare este riscul ca Rusia să atace un stat membru NATO...
baterii stocare energie
România ar putea deveni un model surprinzător în Europa pentru...
Aftermath of Russian Overnight Attack in Kyiv
Morți, răniți, pagube materiale, după atacuri masive ale Rusiei în...
IAR-330 Puma military helicopter of the Romanian Air Forces in flight.
Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, după semnalarea unor ţinte aeriene...
Ultimele știri
Cum va funcționa platforma „e-SănătateaMea”: Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 septembrie și ce documente vor putea consulta online
O companie americană spune că are soluția pentru combaterea secetei: însămânțarea norilor cu ajutorul dronelor de înaltă tehnologie
Banca subterană a Europei. Ce este „hawala” și cum se transferă peste granițe banii proveniți din activități infracționale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a început marea iubire dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. O întâmplare banală i-a făcut de nedespărțit...
Cancan
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Fanatik.ro
Tibor Selymes, fost membru al Generației de Aur, angajat de americani!
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Străini de fotbal!? Borna neagră înregistrată de FCSB la meciul cu UTA, adevărata cauză a rezultatelor...
Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Dani Alves a primit vestea, la un an și cinci luni de când a fost achitat!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit doar pe salariul minim pe economie? Cu ce bani rămâi la bătrânețe
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani