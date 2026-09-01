Ilie Bolojan, discuție telefonică cu premierul Ucrainei. Bucureștiul și Kievul urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut, marţi, o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Sergii Koreţki. Discuţia a vizat evoluţiile de securitate din regiune şi principalele direcţii ale cooperării dintre București şi Kiev. România și Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone şi infrastructura necesară consolidării conectivităţii dintre cele două ţări, a transmis Guvernul.

Conform Executivului, Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea şi sprijinul României pentru Ucraina şi a transmis aprecierea pentru sacrificiul poporului ucrainean în faţa agresiunii ruse. România va continua să sprijine Ucraina atât bilateral, cât şi în cadrul NATO, al Uniunii Europene şi al Coaliţiei de Voinţă.

„Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul securităţii şi apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare şi prin utilizarea oportunităţilor oferite de programul SAFE. În acest context, România şi Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone şi infrastructura necesară consolidării conectivităţii dintre cele două ţări”, se precizează în comunicat.

Un accent important al discuţiei a fost pus pe infrastructura transfrontalieră.

„Prin programul SAFE este avut în vedere proiectul de infrastructură rutieră care consolidează legătura cu Ucraina, inclusiv Paşcani–Suceava–Siret. În context, a fost abordată şi finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmaţiei”, precizează Executivul.

Cei doi premieri au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul energiei, facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene şi continuarea proiectelor de interconectare energetică. Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanţa continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina şi a identificării unor soluţii la solicitările acesteia.

Cei doi oficiali au convenit să continue dialogul şi cooperarea strânsă pentru consolidarea relaţiilor bilaterale şi pentru promovarea proiectelor de interes comun, a mai transmis Guvernul.

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Editor : A.M.G.