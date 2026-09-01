Live TV

Ilie Bolojan, discuție telefonică cu premierul Ucrainei. Bucureștiul și Kievul urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune

Data publicării:
Ilie Bolojan vorbind la telefon
Ilie Bolojan, la telefon. Foto: Administrația Prezidențială
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut, marţi, o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Sergii Koreţki. Discuţia a vizat evoluţiile de securitate din regiune şi principalele direcţii ale cooperării dintre București şi Kiev. România și Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone şi infrastructura necesară consolidării conectivităţii dintre cele două ţări, a transmis Guvernul

Conform Executivului, Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea şi sprijinul României pentru Ucraina şi a transmis aprecierea pentru sacrificiul poporului ucrainean în faţa agresiunii ruse. România va continua să sprijine Ucraina atât bilateral, cât şi în cadrul NATO, al Uniunii Europene şi al Coaliţiei de Voinţă.

„Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul securităţii şi apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare şi prin utilizarea oportunităţilor oferite de programul SAFE. În acest context, România şi Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone şi infrastructura necesară consolidării conectivităţii dintre cele două ţări”, se precizează în comunicat.

Un accent important al discuţiei a fost pus pe infrastructura transfrontalieră.

„Prin programul SAFE este avut în vedere proiectul de infrastructură rutieră care consolidează legătura cu Ucraina, inclusiv Paşcani–Suceava–Siret.  În context, a fost abordată şi finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmaţiei”, precizează Executivul. 

Cei doi premieri au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul energiei, facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene şi continuarea proiectelor de interconectare energetică. Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanţa continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina şi a identificării unor soluţii la solicitările acesteia.

Cei doi oficiali au convenit să continue dialogul şi cooperarea strânsă pentru consolidarea relaţiilor bilaterale şi pentru promovarea proiectelor de interes comun, a mai transmis Guvernul.

Citește și:

Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în vama Isaccea a fost suspendat

Alertă în Vaslui: o dronă cu explozibil, găsită pe un câmp, a fost detonată de specialiștii antitero ai SRI

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
comisia europeana
3
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Donald Trump
4
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
5
Kremlinul dezvăluie singura condiție pentru o reuniune Trump-Putin-Zelenski: Altfel nu ar...
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
Digi Sport
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Bolojan este nemulțumit că România a pierdut bani din PNRR. „Am găsit un program complet înțepenit, cu risc de eșec major”
Punctul de frontieră atacat. Foto Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei
Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin România
ilie bolojan
Bolojan: „Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari”
ID128059_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 64,9 miliarde de euro în august. Intrările au inclus 2,5 miliarde de euro din SAFE
bolojan abrudean
Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul său de la Senat: „Nu e treaba mea să verific agenda premierului”
Recomandările redacţiei
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor legate de lucrările din...
centrala
Atentat la o stație de transformare din Brandenburg, Germania. Au...
BLNM9338 (1)
Botond Csoma: UDMR nu exclude să-l susțină pe Grindeanu la formarea...
nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”...
Ultimele știri
Actrița Anca Pandrea a murit. Fosta soție a lui Iurie Darie avea 80 de ani
Vladimir Putin intenționa să se întâlnească cu șeful CIA, dar s-a răzgândit după ce a aflat scopul deplasării la Moscova (presă)
SUA își asigură accesul la petrolul Venezuelei. O companie americană va prelua zăcăminte deținute anterior de China și Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Fanatik.ro
El este fundașul de picior stâng transferat de Universitatea Craiova: francez cu peste 150 meciuri la...
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Război între români și străini la FCSB?! Cum a rezolvat Gigi Becali o situație similară când Mirel Rădoi era...
Adevărul
„Ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic”. Revolta directoarei unui colegiu de top din Capitală
Playtech
Cultura care poate valora cât un apartament după o singură recoltă. Produce peste 20 de tone la hectar
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...