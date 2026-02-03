Noi imagini cu turistul irlandez înjunghiat de prietenul său au fost făcute publice. Tânărul de 21 de ani se afla în vacanță în România și a ajuns în stare gravă la spital. Doar că în momentul în care polițiștii au încercat să afle ce s-a întâmplat, povestea s-a complicat. Întâi a spus că a fos atacat de un dealer de droguri, apoi că prietenul său l-a înjunghiat dintr-o glumă. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunță Digi24.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum cetățeanul irlandez iese din scara blocului și se deplasează cu greutate. Potrivit informațiilor furnizate de Digi24, în acest incident au fost implicați trei cetățeni irlandezi care au venit în România pentru a se distra. Aceștia s-au dus inițial în Centrul Vechi al Capitalei, iar ulterior au plecat acasă la unul dintre cei trei, care locuiește cu chirie în București. Incidentul s-a produs în apartamentul pe care unul dintre irlandezi - un tânăr de 25 de ani - îl avea închiriat în Bucureşti. Gazda a adormit, iar tânărul de 22 de ani a făcut o glumă. Cel de 25 de ani s-a trezit speriat şi l-a înjunghiat cu un cuţit.

„La data de 31 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată la nivelul abdomenului. Totodată, la adresă s-a prezentat şi un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul, cetăţean străin, la o unitate spitalicească”, a transmis, luni, Poliţia Capitalei. Sursa citată a precizat că cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri. „Din activităţile investigativ-operative desfăşurate a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, victima ar fi fost înjunghiată de către o altă persoană, la domiciliul căreia se afla. În urma activităţilor specifice desfăşurate, a fost identificat şi depistat bărbatul, tot un cetăţean străin, bănuit de comiterea faptei”, au explicat poliţiştii. Persoana bănuită de comiterea faptei a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind formulată totodată propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru 30 de zile. Citește și: Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia

Editor : C.A.