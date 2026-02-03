Un cetățean român a fost arestat în Germania, alături de un grec, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane. Ancheta autorităților din Hamburg arată că cei doi ar fi intervenit intenționat asupra mai multor corvete aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg, inclusiv asupra navei „Emden”, prin avarierea sistemelor tehnice și electronice, acțiuni care ar fi putut afecta securitatea națională a Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor.

Polițiștii au arestat un cetățean român în vârstă de 37 de ani și un cetățean grec de 54 de ani.

Perchezițiile au avut loc în Hamburg și într-un sat din Grecia. De asemenea, au fost percheziționate locuințe aparținând suspecților din Hamburg, România și Grecia. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere, cu sediul la Haga.

Cabluri perforate și sisteme electronice manipulate

Potrivit Parchetului, cei doi inculpați ar fi manipulat mai multe nave destinate Marinei Germane în anul 2025, în timp ce lucrau în Portul Hamburg. Navele se aflau într-un șantier naval.

Anchetatorii susțin că bărbații, uneori individual, alteori împreună, ar fi turnat peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conducte de alimentare cu apă dulce, ar fi scos capacele rezervoarelor de combustibil și ar fi dezactivat întrerupătoare de siguranță din sistemele electronice ale navei. Faptele au fost descoperite abia în urma unei inspecții la bord, înainte ca nava „Emden” să plece spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie, potrivit Bild.

Risc pentru capacitatea de luptă a trupelor

Potrivit Parchetului General, aceste acțiuni ar fi putut provoca pagube semnificative navelor sau întârzieri în plecarea acestora, punând astfel în pericol securitatea Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor.

Evaluarea probelor ridicate este în curs. Ancheta urmărește, de asemenea, să stabilească cine ar fi putut comanda aceste acte de sabotaj.

Corveta „Emden” a fost botezată la șantierul naval Blohm + Voss la începutul lunii mai 2024 și, la patru ani de la punerea chilei, a efectuat primul său test extins pe mare la mijlocul lunii ianuarie 2025. Nava face parte dintr-un total de cinci corvete noi de tip 130, comandate de Forțele Armate Germane în 2017, la un cost total de două miliarde de euro.

Navele urmau să fie staționate la baza navală Hohe Düne, lângă Warnemünde, și să beneficieze de suport tehnic în Kiel. Misiunea lor era planificată pentru supraveghere maritimă și o prezență sporită în Marea Baltică.

Editor : Ș.A.