Anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap la o cabană păzită cu drone și mistuită de un incendiu

Data publicării:
Poliția Bulgaria
Poliție Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Este anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți luni după-amiaza, 2 februarie, împușcați în cap, cu armele lângă cadavrele lor, la o cabană păzită cu drone. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, de la omor la posibil ritual sinucigaș, relatează Novinite.

Cei trei bărbați de 45, 49 și 51 de ani au fost găsiți la cabana Petrohan, situată la est de drumul actual care traversează trecătoarea Petrohan, în apropierea vehicului drum istoric care pornește din satul Brakovți. Locuitorii din zonă au spus că au auzit focuri de armă.

Totul a fost descoperit în jurul orei 11.20, când a fost raportat un incendiu la cabană. Polițiștii sosiți la fața locului au găsit clădirea mistuită de flăcări și, la mică distanță, cadavrele celor trei bărbați, a spus comisarul șef al Poliției Regionale din Sofia, Tihomir Tsenov.

Cabana este proprietate privată. Anchetatorii cred că bărbații locuiau acolo permanent. Din cauza prezenței buteliilor de gaz și a riscului prezentat de pagubele provocate de incendiu, interiorul nu a fost încă inspectat în întregime.  Informații suplimentare au ieșit la iveală după ce mama unuia dintre bărbați a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Femeia a apelat numărul unic de urgență după ce nu a reușit să ia legătura cu fiul ei. 

Informații neoficiale sugerează că unul dintre bărbați și-a contactat mama cu puțin timp înainte de incident și i-a dat de înțeles ce urma să se întâmple. Primele date indicau prezența a patru persoane, dar până în prezent au fost găsite doar trei cadavre.  

Primarul satului Ghinți, Georgi Todorov, pe teritoriul căruia se află cabana, a declarat că a fost prezent în fazele inițiale ale operațiunii. Potrivit acestuia, primii care au sosit la fața locului au fost ofițerii Agenției de Stat pentru Securitate Națională, urmați de echipele de criminaliști din Sofia, unitățile regionale de poliție, ofițerii locali din Godech și pompierii.

Todorov a confirmat că toți cei trei bărbați aveau răni prin împușcare la cap și că la fața locului au fost găsite mai multe arme de foc, inclusiv trei pistoale și o carabină, împreună cu un număr mare de cartușe goale. El a subliniat că experții trebuie încă să stabilească cauza exactă a decesului și să reconstituie succesiunea evenimentelor.

Primarul a declarat că între opt și zece persoane erau cazate la cabană. Autoritățile caută în prezent una sau două persoane despre care se crede că au părăsit zona și s-au îndreptat spre Burgas. Aceste persoane sunt considerate potențiali complici ai decedaților.

Potrivit autorităților locale, cabana era puternic protejată, cu garduri, bariere, camere de supraveghere și chiar drone. Bărbații susțineau că „protejau pădurile și mediul” și erau cunoscuți pentru faptul că opreau turiștii și locuitorii din zonă, le cereau documente de identitate și restricționau accesul în zonă.

