Un irlandez de 22 de ani a fost înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament pe care suspectul îl avea închiriat în Bucureşti. Incidentul s-a produs după o glumă, iar victima s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5. A fost sesizată Poliţia şi s-a deschis o anchetă, persoana bănuită fiind reţinută pentru 24 de ore.

„La data de 31 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată la nivelul abdomenului. Totodată, la adresă s-a prezentat şi un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul, cetăţean străin, la o unitate spitalicească”, a transmis, luni, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri.

„Din activităţile investigativ-operative desfăşurate a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, victima ar fi fost înjunghiată de către o altă persoană, la domiciliul căreia se afla. În urma activităţilor specifice desfăşurate, a fost identificat şi depistat bărbatul, tot un cetăţean străin, bănuit de comiterea faptei”, au explicat poliţiştii.

Persoana băbnuită de comiterea faptei a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind formulată totodată propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru 30 de zile.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că în incident au fost implicaţi cetăţeni irlandezi. Victima are 22 de ani, iar suspectul 25. Împreună cu un alt tânăr au venit în vizită în România, iar incidentul s-a produs în apartamentul pe care tânărul de 25 de ani îl avea închiriat în Bucureşti.

Gazda a adormit, iar tânărul de 22 de ani a făcut o glumă. Cel de 25 de ani s-a trezit speriat şi l-a înjunghiat cu un cuţit.

