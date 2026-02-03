O femeie de afaceri din România a fost convinsă de un escroc, care se dădea drept prințul moștenitor al Dubaiului, să investească două milioane și jumătate de dolari într-un fals fond de investiții.

Când femeia a primit un mesaj de la acesta, a crezut că este recrutată pentru o campanie umanitară.

Timp de doi ani, românca a corespondat cu falsul prinț, iar treptat relația profesională s-a transformat într-una emoțională, cu planuri de căsătorie.

După ce i-a trimis foarte mulți bani iubitului de pe internet, femeia a fost avertizată de înșelăciune de doi dintre complicii acestuia, nemulțumiți de părțile lor.

O anchetă făcută de o rețea internațională de investigație a arătat că prințul era de fapt un escroc nigerian, care folosea identități false, bănci fictive, locuințe luxoase și „consilieri financiari” inventați.

Editor : Liviu Cojan