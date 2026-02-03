Live TV

Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii aliați fac foarte mult, mulți fac ceva, iar câțiva nu fac nimic”

Data publicării:
Mark Rutte
Foto: Profimedia
Din articol
Programul PURL

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este încrezător că aliații Ucrainei vor găsi banii necesari pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru forțele armate ucrainene, a spus acesta la o conferință de presă la Kiev.

Întrebat despre cum va fi posibil să se strângă suma de 15,5 miliarde de dolari solicitată de Ucraina pentru programul PURL, prin care se achiziționează arme din Statele Unite, Rutte a promis că finanțarea va fi asigurată, informează Ukrainska Pravda.

„Sunt absolut convins că banii vor fi disponibili, pentru că știm cu toții că este crucial”, a spus el.

Secretarul general a recunoscut, însă, că, totuși, contribuțiile inegale ale diferitelor țări au un impact negativ: „În prezent, două treimi dintre aliați participă la programul PURL și aveți dreptate, există o problemă legată de împărțirea sarcinilor”.

El a descris situația – unele țări ajută forțele armate ale Ucrainei prin achiziționarea de arme americane, în timp ce altele nu – ca fiind anormală.

„În acest moment, unii aliați fac foarte mult, mulți aliați fac ceva, iar câțiva nu fac nimic. Dar majoritatea sunt acum implicați în PURL. Totuși, avem nevoie de o mai bună repartizare a sarcinilor în cadrul NATO. La asta lucrăm”, a adăugat Rutte.

El a evidențiat, de asemenea, țările care contribuie în mod semnificativ la achizițiile din cadrul programului PURL, și anume Canada, Norvegia și Germania, precum și Suedia și statele baltice.

Programul PURL

În prezent, PURL este singurul canal pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană, în principal interceptori pentru sistemele Patriot, din SUA. Anterior, Rutte a declarat că 90% din rachetele pentru apărarea aeriană a Ucrainei au fost livrate prin programul PURL.

Întreruperile în aprovizionare sunt în continuare o problemă dureroasă pentru Kiev; în special, Zelenski a declarat că criticile sale dure la adresa Europei la Davos s-au datorat problemelor în aprovizionarea cu rachete pentru sistemele de apărare aeriană.

Mark Rutte a îndeamnă UE să renunțe la regula „cumpărați produse europene” în ceea ce privește armele pentru Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
5
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
titus corlatean la digi24 - captura
Titus Corlățean, prima reacție după ce Ucraina l-a acuzat de dezinformare: O ambasadă de la București a menționat „critici nefondate"
Ursula Von der Leyen și Volodimir Zelenski
Ursula Von der Leyen a acceptat invitația lui Zelenski de a vizita Kievul. Data simbolică la care ar putea avea loc vizita
titus corlatean la o sedinta
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren
TOC-„
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Recomandările redacţiei
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane...
sigla csm de la intrare in institutie
CSM vrea să scoată mii de dosare din instanţe: divorţul prin acord şi...
Kremlin
Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor...
putin si macron
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că...
Ultimele știri
Imaginile zilei: un autoturism încărcat cu 14 bușteni dintr-o pădure din Brașov. Șoferul este cercetat pentru furt
Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”
Finlanda construiește spărgătoare de gheață pentru SUA, în ciuda tensiunilor privind dorința lui Trump de a obține Groenlanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”