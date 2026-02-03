Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii aliați fac foarte mult, mulți fac ceva, iar câțiva nu fac nimic”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este încrezător că aliații Ucrainei vor găsi banii necesari pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA pentru forțele armate ucrainene, a spus acesta la o conferință de presă la Kiev.

Întrebat despre cum va fi posibil să se strângă suma de 15,5 miliarde de dolari solicitată de Ucraina pentru programul PURL, prin care se achiziționează arme din Statele Unite, Rutte a promis că finanțarea va fi asigurată, informează Ukrainska Pravda.

„Sunt absolut convins că banii vor fi disponibili, pentru că știm cu toții că este crucial”, a spus el.

Secretarul general a recunoscut, însă, că, totuși, contribuțiile inegale ale diferitelor țări au un impact negativ: „În prezent, două treimi dintre aliați participă la programul PURL și aveți dreptate, există o problemă legată de împărțirea sarcinilor”.

El a descris situația – unele țări ajută forțele armate ale Ucrainei prin achiziționarea de arme americane, în timp ce altele nu – ca fiind anormală.

„În acest moment, unii aliați fac foarte mult, mulți aliați fac ceva, iar câțiva nu fac nimic. Dar majoritatea sunt acum implicați în PURL. Totuși, avem nevoie de o mai bună repartizare a sarcinilor în cadrul NATO. La asta lucrăm”, a adăugat Rutte.

El a evidențiat, de asemenea, țările care contribuie în mod semnificativ la achizițiile din cadrul programului PURL, și anume Canada, Norvegia și Germania, precum și Suedia și statele baltice.

Programul PURL

În prezent, PURL este singurul canal pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană, în principal interceptori pentru sistemele Patriot, din SUA. Anterior, Rutte a declarat că 90% din rachetele pentru apărarea aeriană a Ucrainei au fost livrate prin programul PURL.

Întreruperile în aprovizionare sunt în continuare o problemă dureroasă pentru Kiev; în special, Zelenski a declarat că criticile sale dure la adresa Europei la Davos s-au datorat problemelor în aprovizionarea cu rachete pentru sistemele de apărare aeriană.

Mark Rutte a îndeamnă UE să renunțe la regula „cumpărați produse europene” în ceea ce privește armele pentru Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard