UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor locale, după protestele din Harghita

UDMR cere premierului Ilie Bolojan să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutirile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile. Uniunea transmite, marți, printr-un comunicat în limba maghiară, că Guvernul poate face acest lucru prin intermediul unei ordonanțe de urgență.

„Furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni, am profitat de fiecare ocazie pentru a le asculta nemulțumirile. Am fost prezenți la proteste, am organizat ore de audiență și vrem să ajutăm cu toate forțele.

Prin urmare, UDMR solicită astăzi în mod oficial prim-ministrului să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutirile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile. Guvernul poate face acest lucru prin intermediul unei ordonanțe de urgență.

În plus, UDMR a propus, de asemenea, ca pensionarii cu pensii mici să beneficieze de sprijin specific pe parcursul anului, având în vedere vremurile dificile.

Înțelegem ce ne cer oamenii, familiile și întreprinderile: previzibilitate și echitate. Considerăm că aceasta este sarcina noastră în cadrul guvernului și al autorităților locale”, arată mesajul distribuit pe Facebook.

Proteste în Harghita

Sâmbătă, peste două mii de persoane au participat, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale, a eliminării facilităţilor fiscale şi a deciziilor politice considerate injuste.

Duminică, aproximativ o mie de persoane au participat la un protest organizat în Piaţa Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, în cadrul căruia şi-au exprimat nemulţumirea faţă de creşterea taxelor şi impozitelor, dar şi a scăderii nivelului de trai, transmite Agerpres.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a anunţat marţi lansarea unei petiţii publice prin care autoritatea locală solicită Guvernului modificarea legislaţiei, astfel încât primăriile să poată reduce impozitele locale în cursul anului, precum şi reintroducerea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu handicap.

Editor : Alexandru Costea