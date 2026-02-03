Percheziții DNA la o firmă din Grupul Grampet: Cristian Rădulescu, directorul GFR , ar fi dat o mită de 500 de mii de euro (surse)

Procurorii DNA au efectuat marți percheziţii la Grupul Grampet, controlat de afaceristul Gruia Stoica, şi la directorul unei societăți din acest grup, într-un dosar de dare de mită, potrivit unor surse judiciare.



Directorul implicat în dosar și care ar fi dat o mită jumătate de milion de euro este Cristian Rădulescu, director general Grup Feroviar Român (GFR), operator de transport feroviar de marfă, potrivit surselor digi24.ro.



Rădulescu este suspectat că i-a dat 500.000 de euro mită unui practician în insolvenţă, pentru obţinerea unui imobil situat pe Bulevardul Lacul Tei din Capitală. Clădirea în cauză aparține unei firme aflate în procedura de concordat preventiv, din Grupul Grampet.



Grupul Grampet este cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală şi de Sud-Est, fiind deţinut de afaceristul Gruia Stoica.

Editor : M.G. | B.E.