O adolescentă de 17 ani din București a fost implicată în două accidente rutiere, în două zile. Vineri a fost lovită de o mașină și internată în spital. Ieri urma să fie dusă cu ambulanța la un alt spital, pentru investigații, dar autospeciala în care era a fost lovită de o mașină și s-a răsturnat. În urma accidentului, fata nu a suferit răni majore.

Șoferul mașinii implicate în accident: Aveam verde, pe banda 2 oprise o mașină mare. Nu am văzut salvarea, nu am auzit-o. Am intrat direct în ea, în partea dreaptă spate.

Reporter: Avea girofarul pornit?

Șofer: Nu am văzut, nu am auzit nimic.

Accidentul s-a produs în sectorul 4 al Capitalei, la intersecția bulevardelor Mărășești și Cantemir. Ambulanța transporta la un control o pacientă care, cu o zi înainte, fusese victima unui alt accident rutier.

Membrii echipajului medical din ambulanță nu au fost răniți grav.

Martor: Am văzut mașini multe la mine pe stradă și nu puteam traversa la magazin. Mi-au zis de la magazin că e o salvare răsturnată in intersecție.

*

Martor: O bubuitură am auzit.

Reporter: V-ați speriat?

Martor: Nu, că eram pe traseu, veneam încoace.

În zonă s-a circulat cu dificultate mai bine de două ore.

Polițiștii spun că, atunci când a intrat în intersecție, ambulanța avea pornite atât girofarul, cât și sirena.

Alis Grasu, manager Ambulanța București-Ilfov: E vorba de o ambulanță de tip C, cu medic, de nivelul cel mai înalt. E probabil daună totală.

Editor : M.B.