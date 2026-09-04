Două persoane au fost scoase în viață dintr-un tunel hidroelectric din Nepal, la nouă zile după ce inundațiile fulgerătoare și mortale au îngropat proiectele în noroi adânc și le-au lăsat blocate acolo, relatează The Guardian.

Muncitorii au fost salvați în cadrul unei operațiuni desfășurate în tunelul Trishuli 3A, un proiect hidroenergetic situat într-una dintre zonele cele mai grav afectate de inundațiile de săptămâna trecută, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Raja Ram Basnet.

Sanjay Shah, un șef de echipă, a fost primul care a fost salvat și dus la cazarma armatei din Trishuli. O altă persoană, identificată ca fiind Kabir Maharjan, un supervizor de proiect, a fost, de asemenea, scoasă din tunel. Cei doi au fost recuperați de la o adâncime de 170 de metri în interiorul tunelului, a declarat Basnet.

Un înalt oficial al poliției a confirmat că, în cadrul operațiunii de salvare, a fost găsit și un cadavru, a cărui identitate nu a fost încă stabilită. Vineri după-amiază, poliția a confirmat că a suspendat căutările, întrucât nu s-au mai găsit semne de viață.

Armata din Nepal a difuzat imagini în care se vede cum Shah este scos din intrarea mică și întunecată a unui tunel. Acesta a ieșit acoperit de noroi, dar conștient, și a fost transportat de la fața locului pe umărul unui salvator.

În timpul discuției cu ofițerii armatei, după ce a fost salvat, prima întrebare a lui Shah a fost: „Ce zi este astăzi?”

Shah a declarat că se afla în camera de control a tunelului în momentul inundației, alături de alte aproximativ 40-45 de persoane. „Deoarece mă aflam în camera de control, responsabilitatea mea era să salvez viețile tuturor”, a spus el. „După un astfel de accident, nu puteam pur și simplu să fug singur. Trebuia să-i salvez pe toți”.

El a spus că, după ce și-a dat seama că avusese loc un accident grav, a alergat prin tunel, îndemnând oamenii să fugă și să se salveze. „Făcând asta, am pierdut timp. În final, nici eu nu am mai putut ieși”, a spus el.

Pentru a-și păstra calmul în întunericul tunelului, Shah a spus că și-a petrecut timpul recitând mantre. El a spus că, în timp ce era blocat acolo, a auzit vocile a trei sau patru persoane.

„Comunicam strigând unul către celălalt de la distanță mică. Ar putea fi și oameni în interiorul centralei electrice. Este posibil ca unii dintre ei să nu fi reușit să scape”, a spus el.

Autoritățile au declarat că cei doi bărbați au fost transportați cu avionul la un spital din Kathmandu. Se pare că starea lui Shah era stabilă, însă Maharjan se afla în stare critică și fusese transferat la secția de terapie intensivă.

Hirashova Maharjan, soția lui Kabir, a spus că acesta a fost inițial în stare de șoc și nu vorbea, dar că, între timp, a rostit „câteva cuvinte”. Ea a mai spus că avea o rană la picior și era extrem de icteric.

„La început nici măcar nu m-a recunoscut. A spus doar: «Unde sunt? Ce s-a întâmplat cu mine?» Nu a mai spus nimic altceva”, a afirmat ea. „Acum se simte mai bine. A spus că vrea niște apă, așa că i-am dat apă. Apoi l-am întrebat dacă mă recunoaște, iar el a răspuns că da. A dat din cap”.

„Aproape că ne pierdusem speranța”, a spus ea, adăugând că, atunci când a văzut fotografiile în care era scos din tunel, „am fost atât de fericită încât am plâns”.

Majoritatea proiectelor hidroenergetice de-a lungul râurilor Bhotekoshi și Trishuli au fost distruse săptămâna trecută, când un val de apă, resturi și noroi a coborât cu viteză pe vale, provocat de prăbușirea unui ghețar în topire situat la granița dintre Nepal și Tibetul controlat de China.

Cel puțin 1.287 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor, iar peste 5.000 sunt în continuare date dispărute, potrivit agenției de gestionare a dezastrelor din Nepal.

Eforturile de salvare s-au concentrat din ce în ce mai mult asupra tunelurilor hidroelectrice, unde autoritățile consideră că muncitorii ar fi putut supraviețui mai mult de o săptămână în buzunare de aer. Până în prezent, peste 270 de persoane au fost salvate în cadrul mai multor proiecte.

Bolovani mari și apele revărsate au inundat tunelurile hidroelectrice, blocându-le intrările, iar unele dintre ele au fost îngropate adânc în noroi. La centrala Upper Trishuli 3A, echipelor de salvare le-a luat aproape șase zile să găsească tunelurile.

În cadrul unei convorbiri telefonice de la locul operațiunii de salvare, Amrit Thapa, adjunctul comandantului forței de poliție înarmată, care face parte din echipa de căutare și salvare formată din șapte persoane, a declarat că au reușit să parcurgă pe jos întreaga lungime a tunelului în căutarea supraviețuitorilor. Aceștia au fost însoțiți de o echipă din cadrul armatei nepaleze.

„Echipa s-a târât prin acele zone pe o distanță de aproximativ 10-15 metri și a ajuns în secțiunea principală”, a spus Thapa. „Când am ajuns la punctul final, am găsit un cadavru pe nivelul superior rămas”.

Thapa a declarat că „cu excepția a două secțiuni, întregul tunel era plin de moloz. După ce am verificat totul, nu am mai auzit nicio voce. Am cercetat, de asemenea, întreaga zonă a centralei electrice, dar până acum nu s-a mai găsit nimic altceva”.

Armata și echipele de specialiști lucrează non-stop pentru a încerca să îndepărteze resturile de la intrarea în tunel. Cel puțin 550 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul proiectului hidroenergetic de pe râul Trishuli, potrivit Asociației Producătorilor Independenți de Energie din Nepal.

În total, autoritățile locale estimează că aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul a 12 proiecte hidroenergetice situate la altitudini mari în Himalaya, aproximativ 500 dintre aceștia fiind considerați blocați în tuneluri.

Eforturile de salvare s-au concentrat, de asemenea, asupra centralei hidroelectrice Rasuwagadhi, unde autoritățile nepaleze s-au declarat încrezătoare că cei 46 de muncitori blocați într-o cameră subterană a centralei sunt încă în viață.

Citește și:

Ajutoare de urgență pentru Nepal, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. UE trimite 82 de tone de materiale

Apărători ai drepturilor omului acuză China că restricţionează informaţiile despre viitura din Tibet şi Nepal

Editor : A.M.G.