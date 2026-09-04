Live TV

Video „Ce zi este astăzi?”. Salvare miraculoasă în Nepal: doi muncitori au fost scoși în viață dintr-un tunel la nouă zile după inundații

Data actualizării: Data publicării:
muncitori- nepal
Echipele de salvare transportă un muncitor salvat în districtul Rasuwa, Nepal, pe 4 septembrie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două persoane au fost scoase în viață dintr-un tunel hidroelectric din Nepal, la nouă zile după ce inundațiile fulgerătoare și mortale au îngropat proiectele în noroi adânc și le-au lăsat blocate acolo, relatează The Guardian.

Muncitorii au fost salvați în cadrul unei operațiuni desfășurate în tunelul Trishuli 3A, un proiect hidroenergetic situat într-una dintre zonele cele mai grav afectate de inundațiile de săptămâna trecută, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Raja Ram Basnet.

Sanjay Shah, un șef de echipă, a fost primul care a fost salvat și dus la cazarma armatei din Trishuli. O altă persoană, identificată ca fiind Kabir Maharjan, un supervizor de proiect, a fost, de asemenea, scoasă din tunel. Cei doi au fost recuperați de la o adâncime de 170 de metri în interiorul tunelului, a declarat Basnet. 

Un înalt oficial al poliției a confirmat că, în cadrul operațiunii de salvare, a fost găsit și un cadavru, a cărui identitate nu a fost încă stabilită. Vineri după-amiază, poliția a confirmat că a suspendat căutările, întrucât nu s-au mai găsit semne de viață.

Armata din Nepal a difuzat imagini în care se vede cum Shah este scos din intrarea mică și întunecată a unui tunel. Acesta a ieșit acoperit de noroi, dar conștient, și a fost transportat de la fața locului pe umărul unui salvator.

În timpul discuției cu ofițerii armatei, după ce a fost salvat, prima întrebare a lui Shah a fost: „Ce zi este astăzi?”

Shah a declarat că se afla în camera de control a tunelului în momentul inundației, alături de alte aproximativ 40-45 de persoane. „Deoarece mă aflam în camera de control, responsabilitatea mea era să salvez viețile tuturor”, a spus el. „După un astfel de accident, nu puteam pur și simplu să fug singur. Trebuia să-i salvez pe toți”.

El a spus că, după ce și-a dat seama că avusese loc un accident grav, a alergat prin tunel, îndemnând oamenii să fugă și să se salveze. „Făcând asta, am pierdut timp. În final, nici eu nu am mai putut ieși”, a spus el.

Pentru a-și păstra calmul în întunericul tunelului, Shah a spus că și-a petrecut timpul recitând mantre. El a spus că, în timp ce era blocat acolo, a auzit vocile a trei sau patru persoane.

„Comunicam strigând unul către celălalt de la distanță mică. Ar putea fi și oameni în interiorul centralei electrice. Este posibil ca unii dintre ei să nu fi reușit să scape”, a spus el.

Autoritățile au declarat că cei doi bărbați au fost transportați cu avionul la un spital din Kathmandu. Se pare că starea lui Shah era stabilă, însă Maharjan se afla în stare critică și fusese transferat la secția de terapie intensivă.

Hirashova Maharjan, soția lui Kabir, a spus că acesta a fost inițial în stare de șoc și nu vorbea, dar că, între timp, a rostit „câteva cuvinte”. Ea a mai spus că avea o rană la picior și era extrem de icteric.

„La început nici măcar nu m-a recunoscut. A spus doar: «Unde sunt? Ce s-a întâmplat cu mine?» Nu a mai spus nimic altceva”, a afirmat ea. „Acum se simte mai bine. A spus că vrea niște apă, așa că i-am dat apă. Apoi l-am întrebat dacă mă recunoaște, iar el a răspuns că da. A dat din cap”.

„Aproape că ne pierdusem speranța”, a spus ea, adăugând că, atunci când a văzut fotografiile în care era scos din tunel, „am fost atât de fericită încât am plâns”.

Majoritatea proiectelor hidroenergetice de-a lungul râurilor Bhotekoshi și Trishuli au fost distruse săptămâna trecută, când un val de apă, resturi și noroi a coborât cu viteză pe vale, provocat de prăbușirea unui ghețar în topire situat la granița dintre Nepal și Tibetul controlat de China.

Cel puțin 1.287 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor, iar peste 5.000 sunt în continuare date dispărute, potrivit agenției de gestionare a dezastrelor din Nepal.

Eforturile de salvare s-au concentrat din ce în ce mai mult asupra tunelurilor hidroelectrice, unde autoritățile consideră că muncitorii ar fi putut supraviețui mai mult de o săptămână în buzunare de aer. Până în prezent, peste 270 de persoane au fost salvate în cadrul mai multor proiecte.

Bolovani mari și apele revărsate au inundat tunelurile hidroelectrice, blocându-le intrările, iar unele dintre ele au fost îngropate adânc în noroi. La centrala Upper Trishuli 3A, echipelor de salvare le-a luat aproape șase zile să găsească tunelurile.

În cadrul unei convorbiri telefonice de la locul operațiunii de salvare, Amrit Thapa, adjunctul comandantului forței de poliție înarmată, care face parte din echipa de căutare și salvare formată din șapte persoane, a declarat că au reușit să parcurgă pe jos întreaga lungime a tunelului în căutarea supraviețuitorilor. Aceștia au fost însoțiți de o echipă din cadrul armatei nepaleze.

„Echipa s-a târât prin acele zone pe o distanță de aproximativ 10-15 metri și a ajuns în secțiunea principală”, a spus Thapa. „Când am ajuns la punctul final, am găsit un cadavru pe nivelul superior rămas”.

Thapa a declarat că „cu excepția a două secțiuni, întregul tunel era plin de moloz. După ce am verificat totul, nu am mai auzit nicio voce. Am cercetat, de asemenea, întreaga zonă a centralei electrice, dar până acum nu s-a mai găsit nimic altceva”.

Armata și echipele de specialiști lucrează non-stop pentru a încerca să îndepărteze resturile de la intrarea în tunel. Cel puțin 550 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul proiectului hidroenergetic de pe râul Trishuli, potrivit Asociației Producătorilor Independenți de Energie din Nepal.

În total, autoritățile locale estimează că aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți în cadrul a 12 proiecte hidroenergetice situate la altitudini mari în Himalaya, aproximativ 500 dintre aceștia fiind considerați blocați în tuneluri.

Eforturile de salvare s-au concentrat, de asemenea, asupra centralei hidroelectrice Rasuwagadhi, unde autoritățile nepaleze s-au declarat încrezătoare că cei 46 de muncitori blocați într-o cameră subterană a centralei sunt încă în viață.

Citește și:

Ajutoare de urgență pentru Nepal, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. UE trimite 82 de tone de materiale

Apărători ai drepturilor omului acuză China că restricţionează informaţiile despre viitura din Tibet şi Nepal

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
2
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
3
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-09-04T180007.688
„Furtuna secolului” paralizează oraşul Toronto: 50.000 de gospodării fără curent electric. Traficul aerian a fost întrerupt
profimedia-1129056927
Ajutoare de urgență pentru Nepal, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. UE trimite 82 de tone de materiale
profimedia-1129056926
Crește bilanțul morților după viitura devastatoare în Nepal. Alte 4.850 de persoane sunt în continuare dispărute
seceta agricultura oltenia
APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul
inundatii nepal viitura
Bilanțul viiturii din Himalaya a trecut de 1.000 de morți. Peste 4.400 de oameni, dați dispăruți
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză...
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, găsit lângă Sulina. MApN...
sediu sbu bombardat
Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al...
fratii tate
„Spune-i camerei de ce ești lovită”. Stenogramele care arată cum a...
Ultimele știri
Premierul R. Moldova a povestit ce a pățit în studenţie când a vrut să vândă ţigări în Olanda: „După două zile au venit la mine acasă”
Procesul lui Lindsay Clancy: judecătorul afirmă că trebuie să declare nulitatea procesului, după ce juriul nu a putut da un verdict
Ghinea, despre PNRR: Autostrada Moldovei, cea mai mare investiție din cadrul programului la nivel european. Care e cel mai mare eșec
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De azi, viața lor se schimbă! 3 zodii intră într-o etapă puternică și lasă în urmă o perioadă care le-a...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Dean Zandbergen a fost convocat de Nuno Campos și poate debuta în Dinamo – FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Brazilian de 20 de ani, transfer surpriză la Universitatea Craiova! A fost adus în Bănie de un fost jucător...
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După scandal, Vali Crețu s-a întâlnit cu Mihai Stoica și s-a terminat!
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”