Trump ameninţă că va opri comerţul cu ţările faţă de care SUA au deficit dacă Fed nu va reduce drastic dobânzile

Preşedintele Donald Trump a cerut vineri Rezervei Federale să reducă dobânzile, ameninţând că, în caz contrar, va opri comerţul cu ţările faţă de care Statele Unite înregistrează deficite comerciale, o măsură care ar afecta zeci de parteneri ai SUA, potrivit CNBC.

Trump a lansat ultimatumul într-o postare pe Truth Social, după publicarea unui raport privind piaţa muncii mult peste aşteptări. Economia americană a creat 162.000 de locuri de muncă în august, iar preşedintele i-a cerut Fed şi preşedintelui acesteia, Kevin Warsh, să reducă dobânzile.

„Reduceţi dobânda sau voi opri comerţul cu ţările faţă de care avem deficit”, a transmis Trump, susţinând că o asemenea măsură ar fi ”mai bună decât tarifele”.

Preşedintele consideră că SUA ar trebui să beneficieze de cele mai mici dobânzi din lume, argumentând că forţa economiei americane face din ţară un debitor mai sigur.

„O ţară puternică înseamnă o dobândă mai mică – este un credit mai bun. Foarte simplu!”, a afirmat Trump.

O ameninţare care ar putea afecta principalii parteneri comerciali ai SUA

Aplicată literal, ameninţarea ar avea consecinţe de amploare, deoarece Statele Unite înregistrează deficite comerciale cu zeci de ţări, inclusiv cu unii dintre cei mai importanţi parteneri comerciali.

Trump a susţinut că are autoritatea de a opri comerţul şi a făcut referire la o decizie a Curţii Supreme privind tarifele, pe care a calificat-o drept „ridicolă şi foarte costisitoare”, dar despre care afirmă că a recunoscut dreptul preşedintelui de a lua astfel de măsuri.

Casa Albă nu a oferit imediat CNBC detalii suplimentare despre modul în care ar putea fi pusă în aplicare ameninţarea.

Rezerva Federală a refuzat să comenteze declaraţiile lui Trump, notează CNBC, citată de News.ro.

Warsh tocmai sugerase că dobânzile ar putea creşte

Mesajul marchează reluarea presiunilor exercitate de Trump asupra Fed, după ce acestea se diminuaseră odată cu numirea lui Kevin Warsh, ales de preşedinte pentru a-i succeda lui Jerome Powell.

Poziţia lui Trump intră însă în contradicţie cu semnalele recente venite chiar de la conducerea Fed. Cu numai o săptămână înainte, Warsh sugerase că majorarea dobânzilor ar putea reveni în discuţie, în contextul eforturilor de readucere a inflaţiei la ţinta de 2%.

„Dobânzile pe termen scurt sunt principalul instrument pentru îndeplinirea mandatului dual”, afirmase Warsh.

Declaraţiile lui Trump vin cu două luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, într-un moment în care nemulţumirea americanilor faţă de inflaţia persistent ridicată reprezintă una dintre principalele teme politice.

Fed „va face ceea ce doreşte”

Vicepreşedintele JD Vance a cerut joi, la rândul său, reducerea dobânzilor, susţinând că aceasta ar fi reacţia „corectă şi responsabilă” la datele recente privind inflaţia.

În schimb, directorul Consiliului Economic Naţional, Kevin Hassett, a declarat vineri pentru CNBC că Fed „va face ceea ce doreşte” şi că administraţia îi respectă independenţa, adăugând însă că există argumente solide pentru menţinerea dobânzilor la nivelul actual.

Editor : Liviu Cojan