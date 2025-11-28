Live TV

Video Pelerinaj la Mănăstirea Prislop. Mii de credincioși așteaptă canonizarea părintelui Arsenie Boca

Data publicării:
pelerini la prislop
Părintele Arsenie Boca s-a născut pe 29 septembrie 1910 şi a decedat la 28 noiembrie 1989. Sursa foto: Facebook

Slujba religioasă organizată cu prilejul proclamării locale a canonizării părintelui Arsenie Boca a început, vineri, la Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, în prezența a mii de credincioși din toată țara. După proclamarea oficială ca sfânt, acesta va fi trecut în calendarul ortodox cu roșu, sub numele de Sfântul Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Peste 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au participat la Sfânta Liturghie, la altarul de vară al mănăstirii. 

De zeci de ani, mii de credincioși merg și se roagă la mormântul lui Arsenie Boca. Acum, organizatorii au estimat prezența a aproximativ 15.000 de credincioși la evenimentul de canonizare al sfântului părinte.

Este un eveniment unic pentru județul Hunedoara și un eveniment foarte important pentru întreaga țară. Știm cu toții că momentul acesta a fost așteptat de credincioșii ortodocși români de foarte multă vreme. Și iată că acum Bunul Dumnezeu a rânduit ca părintele Arsenie să fie trecut în rândul sfinților și să fie prăznuit în calendarele bisericii noastre cu această titulatură – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”, a declarat, pentru Agerpres, părintele Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Evenimentul acesta, cu siguranță, va atrage foarte mulți pelerini. (…) Facem apel la pelerini, la credincioșii care se vor deplasa la Mănăstirea Prislop, să acorde foarte multă atenție indicațiilor venite din partea autorităților și, printr-o bună colaborare cu reprezentanții autorităților implicate, cu siguranță nu vor exista probleme majore”, a declarat Gabriel Miricescu.

Canonizarea Sfântului Arsenie Boca a fost decisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 11-12 iulie 2024. Atunci s-a hotărât canonizarea a 16 sfinți români, printre care și părintele protosinghel Arsenie Boca, căruia i s-a atribuit titulatura Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu zi de cinstire la 28 noiembrie.

Sărbătoarea va fi marcată în calendarul ortodox local cu simbolul de Cruce roșie.

