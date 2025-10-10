Live TV

Video&Foto Zeci de mii de credincioși, la racla Sfintei Parascheva. Cât costă să fii pelerin în vremuri de criză: „Nu contează nimic material”

Data publicării:
pelerinaj sf parascheva
Peste 250 de mii de oameni sunt așteptați la Iași pe durata pelerinajului de Sf. Parascheva. Sursa foto: colaj Facebook/ Doxologia

Zeci de mii de oameni din toată țara s-au închinat la Catedrala Mitropolitană din Iași, la racla Sfintei Parascheva, de la începutul pelerinajului. Este un test de rezistență, având în vedere orele lungi de așteptare, dar și un efort financiar, mai ales pentru cei care străbat distanțe lungi. Unii vin cu mâncare de acasă și plătesc doar transportul, alții stau la hotel și au cheltuieli mai mari, chiar și de câteva mii de lei. „Dacă vrei, se poate! Și cu bani, și fără bani”, spun pelerinii ajunși la Iași.

Camelia este unul dintre miile de pelerini care au venit să se roage la racla Sfintei Parascheva. A străbătut un drum cu mașina de peste 300 de kilometri până la Iași.

„Sunt din Târgu Mureș, vin în fiecare an la Cuvioasa, ca să-i mulțumim pentru tot ajutorul care ni-l dă. Stăm 2, 3 zile aici, în Iasi, ne odihnim. Am găsit cazare la un hotel foarte bun”, spune Camelia Crișan.

Pentru trei nopți de cazare, Camelia a cheltuit aproape 1.800 de lei, sumă care crește considerabil dacă adăugăm benzina și mâncarea.

„Nu contează nimic material. Totul e din suflet, totul e cu credință. E foarte obositor să vii, să pleci și să stai prin ploi, prin frig”, e de părere Camelia.

Tarifele de cazare variază între 300 și aproape 600 de lei pe noapte.

„În perioada asta toate pensiunile, toate hotelurile sunt pline. Sunt făcute programări din timp”, constată un alt pelerin.

„Nu stăm cazați. Am stat la rând și am plecat acasă”, spune un o femeie.

„Dacă vrei, se poate! Și cu bani, și fără bani”, e de părere altcineva.

Cei mai mulți cheltuie bani doar pe transport și pentru câteva suveniruri, iar mâncarea o aduc de acasă.

„Când e vorba de credință, nu mai avem poftă de mâncare”, mărturisește o doamnă.

„50 de lei dus (n. red. biletul de călătorie) și 50 de lei întors, nu mai mult”, calculează altcineva.

„Îți iei de acasă pachet, îți iei biscuiți. 190 de lei transportul”, concluzionează un alt pelerin ajuns la Iași.

„Până acum 300 de lei am cheltuit. Drum, mâncare, amintiri - câteva chestioare, o iconiță”, ne spune o doamnă.

„Este un efort pe care îl fac. De ce? Pentru că undeva, cândva, într-un anumit moment din timpul vieții lor, s-au bucurat de ajutorul Sfintei Parascheva”, spune directorul de comunicare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Lucian Apopei.

Peste 250 de mii de oameni sunt așteptați la Iași pe durata acestui pelerinaj.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Deschide galeria foto

Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 1 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 2 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 3 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 4 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 5 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 6 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 7 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 8 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 9 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 10 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 11 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 12 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 13 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 14 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 15 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 16 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 17 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia | Poza 18 din 18
Pelerinaj de Sf Parascheva 2025. Sursa foto: Facebook / Doxologia
,

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Ce șanse are Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă...
Cum se vor afișa notele la Evaluările Naționale în anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
De ce profesorii nu pot anunța notele elevilor în fața clasei ori în...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de 7,5 în Filipine: au fost emise mai multe avertizări de...
Ultimele știri
Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin nouă oameni răniți. Capitala, în beznă
Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ
Pentru Uniunea Europeană problemele politice se intensifică în est și nu e vorba doar de invazia lui Putin (The Washington Post)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
485148059_1070457835100998_6967341323833510674_n
Spitalul „Sf Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, are un nou director interimar. Primul și-a dat demisia după numai o săptămână
Pelerinaj Sfânta Parascheva 2025. Inquam Photos /Casian Mitu
A început pelerinajul Sfintei Parascheva 2025. Moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse la Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Noul manager de la Spitalul „Sf Maria” din Iași a demisionat după numai o săptămână după ce fusese numit în funcţie
pompieri 112
Incendiu puternic într-un bloc din centrul Iașiului. Circulația tramvaielor este blocată în zonă
Spitalul „Sfânta Maria”
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a intervenit prompt, raportul Ministerului Sănătății arată contrariul
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra...
Fanatik.ro
Câți bani costă întreținerea Arenei Naționale din Capitală. Suma uriașă alocată anul acesta de Primăria...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...