Tăierile de cheltuieli închid penitenciare. Zeci de polițiști de la Penitenciarul de Minori și Tineri din Craiova protestează în fața instituției pentru că centrul de detenție urmează să fie desființat. O parte dintre deținuți au fost deja mutați și urmează să fie detașați și polițiștii.

Peste 200 de polițiști protestează joi în fața Penitenciarului de Minori și Tineri din Craiova. Aceștia fac parte din instituție dar li s-au alăturat și colegi din Mehedinți, Gorj, care au venit să îi susțină. De asemenea, s-au prezentat angajați și de la Penitenciarul Pelendava. Aceștia au aflat că unitatea va fi desființată.

O parte dintre deținuți deja au fost mutați în județul Brăila, la Penitenciarul de Minori și tineri. Mai sunt 42 de deținuți care vor fi mutați tot la Brăila.

Sunt 250 de angajați de la Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova care așteaptă acum să vadă ce se va întâmpla cu ei. Au înțeles din surse, pentru că nimeni se pare că nu le-a spus oficial ce se va întâmpla cu ei, că o parte vor fi mutați la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova, însă alții dintre ei vor fi repartizați la penitenciarele din țară, lucru care îi nemulțumește.

Joi vor protesta până la ora 12:00. Au cerut demisia ministrului Justiției și să renunțe la ideea închiderii penitenciarului.

