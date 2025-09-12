Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe în clădirea Parlamentului.

„A fost greșeala mea că, înainte să merg spre Palatul Parlamentului, pentru că eram în grabă, am uitat să scot portfardul”, le-a spus femeia reporterilor, adăugând, întrebată fiind dacă se simțea mai în siguranță având asupra sa cele 6 cuțite: În Chișinău, da, (n.r. mă simt în siguranță să le port, dar aici nu știam că... Am mers la un eveniment. (..) Soțul meu e antreprenor, el trebuia să fie prezent, dar m-a trimis pe mine. (...) Nu știam de situația care se va crea”.

Printre armele albe găsite se numără și un bisturiu.

„Sunt obiecte vechi, din perioada sovietică, moștenire de familie. (...) Cu mulți ani în urmă se mai făcea câte o verificare la granita cu România a Republicii Moldova, dar acum că nu se mai face, am uitat să le scot, pentru că le țineam în portfard. (...) M-au interogat cu ce scop, care e motivul și așa mai departe”, a mai spus ea.

Potrivit informațiilor Digi24, femeia a declarat și la audieri că poartă de obicei în geantă cuţitele şi că a uitat de existenţa lor, precizând că nu şi-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept a obiectelor periculoase.

Editor : C.A.