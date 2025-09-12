O femeie originară din Republica Moldova a încercat să intre în Palatul Parlamentului cu șase arme albe. Din informațiile Digi24, ea figura pe lista AUR și intenționa să participe la „Forumul Economic”.

La intrarea în Palatul Parlamentului, în momentul în care a fost verificată de cei de la pază, au fost găsite asupra sa șase cuțite. Imediat s-au luat toate măsurile de securitate. Aceste arme albe au fost luate de către cei de la pază, iar această femeie urmează să fie dusă la audieri și să explice exact ce căuta cu aceste arme albe la intrarea în Palatul Parlamentului, potrivit jurnalistei Digi24 Corina Matlinschi.

Pentru a avea acces în Palatul Parlamentului și pentru a participa la Forumul Economic, femeia trebuia să fie pe lista unui partid sau a uneia dintre organizațiile care fac acea activitate. Din informațiile Digi24, aceasta figura pe lista AUR.

Femeia este în drum spre secția de poliție.

