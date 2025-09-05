Live TV

Sezon estival cu intervenții record în Constanța: 18 persoane s-au înecat, 72 de turiști salvați și peste 700 asistați medical

În sezonul estival, echipele de intervenție din Constanța au gestionat un număr mare de situații de urgență pe litoral: 18 turiști au murit înecați în mare, iar alți 72 au fost salvați. Peste 700 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în punctele de prim-ajutor de pe plaje, potrivit datelor transmise de IGSU.

Reprezentanții IGSU au transmis, vineri, că sezonul estival a adus, și în acest an, mobilizarea a peste 400 de pompieri din 29 de județe și din municipiul București, detașați pe litoral pentru a sprijini echipajele ISU Constanța, relatează News.ro.

„Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au vizat consolidarea intervențiilor operative și intensificarea acțiunilor de prevenire. În acest sens, au fost mobilizate autospeciale de stingere, ambulanțe SMURD, șenilate și ambarcațiuni, iar în județul Constanța au fost operaționalizate 23 de puncte de lucru temporare (10 pentru stingerea incendiilor, 7 pentru prim-ajutor și 6 pentru salvare acvatică)”, au transmis reprezentanții IGSU.

Ei au menționat că, pe parcursul sezonului estival, pompierii constănțeni și colegii detașați din țară au gestionat 9.204 situații de urgență.

„Incendiile au reprezentat o provocare constantă, iar echipajele au intervenit, în perioada iunie-august a.c., la 910 astfel de evenimente, în creștere cu 18% față de perioada similară a anului trecut. Multe dintre acestea, peste 70%, au reprezentat incendii de vegetație uscată (659), care au afectat aproape 4.800 de hectare”, a mai precizat sursa citată.

De asemenea, în timpul sezonului estival, paramedicii SMURD au acordat sprijin medical în 6.493 de cazuri, oferind ajutor turiștilor și localnicilor aflați în dificultate.

„Nici marea nu a fost lipsită de pericole. Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, 18 vieți nu au mai putut fi salvate”, au mai afirmat pompierii.

De asemenea, în punctele de prim-ajutor de pe plaje au fost asistate 725 de persoane, iar ambulanțele SMURD care au deservit aceste puncte au oferit sprijin pentru 1.645 de persoane.

