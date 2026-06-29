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DSU: 43 de români au avut nevoie de asistenţă medicală din cauza caniculei. 31 dintre ei au ajuns la spital

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Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos
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Peste 40 de persoane au primit asistenţă medicală luni, în contextul caniculei, dintre care 31 au necesitat transportul la spital.

''În contextul avertizării meteorologice Cod roşu, ce vizează temperaturi extreme şi disconfort termic deosebit de accentuat, în data de 29.06.2026, în intervalul 08:00-21:00, la nivel naţional echipajele medicale au intervenit pentru acordarea asistenţei medicale în cazul a 43 de persoane (13 persoane asistate de echipaje SMURD şi 30 persoane asistate de echipaje SAJ), dintre care o persoană a fost declarată decedată la faţa locului, iar 31 persoane (adulte) au necesitat transportul la spital'', se arată pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, relatează Agerpres.

Potrivit DSU, majoritatea cazurilor înregistrate au constat în lipotimii, cefalee, stări de rău.

Editor : M.B.

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