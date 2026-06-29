Circulaţia tramvaielor în Timişoara a fost afectată de caniculă luni, când, la orele amiezii, temperatura la nivelul şinei de tramvai a depăşit 60 de grade Celsius. Masticul de lângă linie s-a topit şi s-a lipit de roţile garniturilor, determinând autoritățile să restricţioneze circulaţia tramvaielor.

„Din cauza acestor temperaturi ridicate, masticul care asigură etanşarea dintre linia de tramvai şi stratul de asfalt se topeşte şi este antrenat de roţile tramvaielor. Fiind un material extrem de aderent, acesta se depune atât pe şină, cât şi pe boghiurile tramvaielor, punând în pericol circulaţia acestora”, au transmis reprezentanţii Serviciului de Transport Public Timişoara (STPT) într-un mesaj pe Facebook.

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Pentru a nu pune în pericol siguranţa călătorilor, STPT a decis suspendarea temporară a circulaţiei tramvaielor pe tronsoanele afectate, pentru a permite curăţarea căii de rulare şi a tramvaielor, precum şi remedierea problemelor apărute.

„Peste 40 de colegi intervin atât în teren, cât şi în depou, iar lucrările vor continua şi pe parcursul nopţii, astfel încât circulaţia tramvaielor să poată fi reluată în condiţii de siguranţă, imediat ce situaţia o va permite. Astăzi, din cele 36 de tramvaie programate să circule pe traseu, doar 21 au mai putut fi menţinute în exploatare, celelalte fiind retrase temporar pentru curăţarea boghiurilor şi remedierea problemelor provocate de masticul antrenat de pe calea de rulare”, a declarat Florin Petolea, director general STPT, potrivit sursei citate.

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Cele mai afectate sunt tronsoanele Bulevardul General Ion Dragalina – Gara de Nord şi Piaţa 700 – Gara de Est, care vor rămâne închise circulaţiei tramvaielor până miercuri după-amiază.

Pe durata restricţiilor: Linia 1 circulă pe traseul Gara de Nord – Torontal; Linia 2 circulă pe traseul Shopping City – Torontal; Linia 5 circulă pe traseul Ronaţ – Dâmboviţa.

Tronsonul Gara de Est – Meteo – Prinţul Turcesc – Piaţa Traian – Piaţa 700 – Spitalul de Copii va fi deservit de autobuze şi microbuze.

Judeţul Timiş se află sub Cod roşu de caniculă, până miercuri, când sunt aşteptate ploi.

Editor : B.P.