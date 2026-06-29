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Atenționare de călătorie pentru Slovenia: restricții de trafic în Slovenia pe perioada verii din cauza lucrărilor la autostrăzi

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emblema mae pe o usa de sticla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Slovenia că, pe fondul lucrărilor de reparaţii şi modernizare a principalelor autostrăzi din acest stat, care se vor desfăşura pe toată perioada sezonului estival, sunt aşteptate restricţii de circulaţie semnificative şi timpi de deplasare mai mari.

În acest context, MAE recomandă şoferilor să îşi planifice deplasările ţinând cont de posibile întârzieri, să urmărească informaţiile privind condiţiile de trafic şi, dacă este necesar, să utilizeze rute alternative, scrie Agerpres.

Informaţii actualizate în timp real cu privire la condiţiile de trafic se regăsesc atât pe site-ul Promet, cât şi pe aplicaţia Promet+.

MAE precizează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://ljubljana.mae.ro şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Ana Petrescu

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