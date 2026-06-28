Ambulanța București-Ilfov, asaltată de apeluri în timpul caniculei. Zeci de persoane au leșinat pe stradă

Aproape 5.000 de apeluri au fost înregistrate la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov în ultimele 84 de ore, pe fondul valului de caniculă care afectează România. Potrivit managerului SABIF, Alis Grasu, peste 400 de persoane au avut nevoie de intervenția echipajelor în spații publice, iar zeci dintre acestea au suferit lipotimii sau și-au pierdut temporar cunoștința din cauza căldurii extreme.

„În ultimele 84 de ore, au fost 4.992 de apeluri cu 3.238 de urgenţe de Cod galben şi Cod roşu. 431 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanţă, 36 dintre ele au prezentat senzaţie de pierdere a stării de conştienţă, deci au făcut lipotimii, iar 50 chiar şi-au pierdut, pentru scurt timp, starea de conştienţă prezentând sincope. Cea mai mare parte din cazurile în loc public pot fi puse pe seama căldurii”, a precizat, duminică seara, pentru AGERPRES, managerul general al SABIF, Alis Grasu.

Conform sursei citate, pentru următoarele zile în care va fi Cod roşu de caniculă au fost luate toate măsurile şi se fac eforturi pentru a se răspunde la toate solicitările.

„Noi am luat toate măsurile, se lucrează cu întreaga capacitate de intervenţie. Am încercat pe cât posibil să aducem în regim de gardă personal pentru a-i înlocui pe cei care sunt în concediu de odihnă sau concediu medical. Avem, cât de cât, o capacitate de intervenţie relativ constantă, destul de greu o menţinem pentru că sunt şi multe posturi vacante pe care, aşa cum se ştie, nu le putem scoate de concurs, nu le putem ocupa, şi, din păcate, ele se tot vacanteză prin pensionare, prin plecare. Facem toate eforturile ca să răspundem la toate solicitările, prioritizându-le cât mai corect cu putinţă în aşa fel încât să protejăm urgenţa de Cod roşu, aceea cu risc vital imediat. De răspuns, răspundem la toţi solicitanţii, nu a rămas niciun cetăţean fără să trimitem un echipaj dacă a făcut solicitare”, a mai spus Alis Grasu.

România traversează cele mai intens episod de caniculă de până acum, din această vară, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius și cod roșu extins în aproape toată țara.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat duminică, la Digi24, că autoritățile au activat deja toate măsurile necesare pentru gestionarea valului de caniculă extremă, inclusiv prin convocarea comitetelor pentru situații de urgență și stabilirea unor puncte de sprijin pentru populație.

Editor : M.I.