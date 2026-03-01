Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Vâlcea. A ajuns la spital cu mai multe răni

Un bărbat de 64 de ani din comuna Berislăveşti a ajuns duminică la spital după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din localitate, informează reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea.

Potrivit sursei citate, bărbatul a anunţat după aproximativ o oră de la incident autorităţile, care l-au preluat de la domiciliu şi l-au transportat la UPU cu mai multe răni.

„Din primele informaţii, victima a suferit leziuni în zona spatelui, dar a reuşit să se deplaseze prin forţe proprii până la domiciliu. De acolo, acesta a solicitat sprijin prin numărul unic de urgenţă 112, la aproximativ o oră după producerea incidentului. La faţa locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vâlcea, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la unitatea spitalicească pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate", a transmis purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea, George Tacăle, potrivit Agerpres.

Reprezentantul IJJ Vâlcea a precizat că în zona în care s-a produs atacul au fost trimise mai multe echipaje de jandarmi, care însă nu au mai găsit ursul în apropiere, însă pentru a preveni alte incidente asemănătoare s-a decis că în perioada următoare să fie intensificate patrulările în localitate, mai ales că în ultimii ani au fost tot mai des semnalate animale sălbatice chiar în apropierea gospodăriilor.

De asemenea, jandarmii vâlceni recomandă cetăţenilor, mai ales din zona montană a judeţului, să evite deplasările individuale în zonele împădurite, iar în cazul în care observă animale sălbatice să nu încerce să se apropie de ele pentru a le fotografia sau hrăni şi să anunţe imediat autorităţile prin numărul de urgenţă 112.

Editor : C.S.