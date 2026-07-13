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Un bărbat şi-a dat foc într-o agenţie bancară din Slatina, nemulţumit că nu ar fi primit suma de bani pe care o ceruse

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mașină de poliție
Foto: Poliția Română
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Un bărbat în vârstă de 57 de ani şi-a dat foc, luni după-amiază, într-o sucursală bancară din Slatina, nemulţumit că nu ar fi primit suma de bani pe care o dorea. Bărbatul a fost transportat la spital. Poliţiştii fac cercetări în acest caz.

Incidentul a avut loc, luni, în jurul orei 14.30, în incinta unei unităţi bancare din Slatina.

„La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care, din primele verificări, au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, ar fi pătruns în sediul sucursalei bancare, iar pe fondul unui conflict spontan generat de nemulţumiri privind o sumă de bani pe care susţine că nu ar fi primit-o, ar fi turnat asupra sa o substanţă inflamabilă şi şi-ar fi provocat incendierea”, au arătat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, citați de News.ro.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul.

Editor : M.B.

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