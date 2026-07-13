Parlamentul Ungariei a votat modificarea Legii fundamentale, inclusiv demiterea lui Tamás Sulyok, președintele pro-Orban al țării. Adunarea Națională a votat, cu 139 de voturi pentru, 6 împotrivă și fără abțineri, cel de-al 17-lea amendament la Legea fundamentală. Membrii partidului Tisza, al noului premier Peter Magyar, și ai guvernului s-au ridicat în picioare și au aplaudat după vot. Reprezentanții partidelor Fidesz (al fostului premier Viktor Orban) și KDNP nu au participat la vot, scrie Index.

Conform acestei propuneri, cei care au fost membri ai Parlamentului timp de cel puțin doisprezece ani în total sau cei care au fost aleși deputați în cadrul a cel puțin trei alegeri nu vor mai putea candida la alegerile parlamentare.

Mandatul președintelui Republicii în exercițiu se va încheia a doua zi după intrarea în vigoare a reformei constituționale. La sfârșitul acestui mandat, Adunarea Națională va alege un nou șef de stat pentru un mandat cu o durată maximă de cinci ani, până la intrarea în vigoare a noii Constituții.

Președintele Tamas Sulyok este calificat drept „marionetă” a lui Viktor Orban de către premierul Peter Magyar.

Limita de vârstă aplicată anterior judecătorilor constituționali va fi restabilită: mandatul unui membru al Curții Constituționale se va încheia la vârsta de șaptezeci de ani. Această reformă va duce la plecarea mai multor membri ai acestei instituții. Curtea Constituțională va putea alege un nou președinte dintre membrii săi. Competența sa va fi, de asemenea, modificată și extinsă la chestiuni bugetare și fiscale.

Se înființează Biroul Național de Recuperare și Protecție a Bunurilor.

Amendamentul permite revocarea președintelui Oficiului Național al Magistraturii și a președintelui Curții la inițiativa judecătorilor.

Numărul legilor care necesită o majoritate parlamentară de două treimi pentru a fi modificate sau adoptate va fi redus.

Propunerea abrogă definiția conceptului de fonduri publice, întrucât, potrivit partidului Tisza, conținutul acestuia poate fi dedus în mod clar din ansamblul sistemului juridic în vigoare și din practica juridică stabilită, iar definiția detaliată a conceptului a restrâns în mod nejustificat domeniul său de interpretare și a limitat exercitarea libertății de informare.

Dreptul de veto al Consiliului fiscal este abrogat.

Județele sunt redenumite „comitate”.

Garda parlamentară este desființată, pe motiv că este necesară unificarea forțelor de ordine.

Fidesz și KDNP acuză partidul Tisza că instaurează o autocrație prin modificarea Legii fundamentale. Fidesz a organizat joi o manifestație în fața Palatului Sándor.

În cadrul dezbaterilor parlamentare privind propunerea, partidul Mi Hazánk Mozgalom a formulat, de asemenea, mai multe critici. Cu toate acestea, partidul Tisza și unii membri ai Guvernului insistă asupra faptului că noul amendament la Legea fundamentală vizează restabilirea statului de drept și a democrației.

Înaintea votului, Sulyok, 70 de ani, a denunţat o procedură care "încalcă principiile statului de drept, ale democraţiei şi ale separării puterilor".



Amendamentul, prezentat ca o măsură tranzitorie până la adoptarea unei noi Constituţii în urma unei consultări publice, a fost criticat de asemenea de organizaţii de apărare a drepturilor omului. Amnesty International a apreciat că Tamas Sulyok are "dreptul la o procedură echitabilă", în timp ce Human Rights Watch a considerat că aceste mici aranjamente constituţionale "amintesc de epoca Fidesz".



Totodată, juristul Andras Baka, fost preşedinte al Curţii Supreme, al cărui mandat fusese scurtat în regimul Orban pentru că îşi exprimase îngrijorarea privind reforme judiciare, consideră justificat demersul lui Peter Magyar dacă el deschide calea unei noi ordini constituţionale.

Editor : M.C