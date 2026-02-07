Live TV

Explozie la o locuință din Sectorul 2 al Capitalei: două persoane rănite. Mașini parcate, avariate de suflul puternic al deflagrației

ambulanta smurd
Foto: ISU

O explozie s-a produs, sâmbătă, în cursul după-amiezii, în Capitală, la o locuinţă din Sectorul 2, după cea produsă dimineaţă într-un bloc din Chitila. În urma deflagraţiei, două persoane au fost rănite, fiind scoase din casă şi date în grija echipajelor medicale ajunse la faţa locului. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti- Ilfov informează că pompierii au intervenit pe strada Sergent Predescu Vasile, din Sectorul 2 al Capitalei, unde a avut loc o explozie la o locuinţă, neurmată de incendiu.

„Două victime conştiente extrase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente la faţa locului”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în urma exploziei, au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinţei şi aruncate în stradă, avariind astfel două autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, intervin trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două ambulanţe SMURD.

Două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi în urma unei explozii produse sâmbătă dimineaţă, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov. Au fost evacuate în total 40 de persoane, iar două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la faţa locului, apoi transportate la spital.

„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile locatarilor după explozia din Chitila

