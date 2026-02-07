Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic”

România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Ministerul Afacerilor Externe, şefa diplomaţiei române a fost invitată la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute la Washington.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discuţia de la Hudson Institute are loc în marja participării ministrului Oana Ţoiu la prima Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de secretarul de stat american Marco Rubio şi vicepreşedintele J.D. Vance.

„Prietenii noştri români ne reamintesc constant şi pe bună dreptate de importanţa regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalaţie din NATO”, a spus în deschiderea evenimentului Joel Scanlon, vicepreşedinte executiv al Hudson Institute, citat în comunicatul amintit.

Ministrul român al Afacerilor Externe a explicat cum succesul economic al României - a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generaţie - se suprapune acum pe nevoia de rezilienţă a întregului bloc transatlantic, arată MAE.

„Relaţia noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiţi să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie şi minerale critice, esenţiale pentru viitorul ambelor naţiuni. În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România îşi asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru a asigura o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a spus ministrul Oana Ţoiu în intervenţia să la Hudson Institute.

Citește și:

Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în apărare. Cui i-a lansat ministrul „o invitație de a vizita România”