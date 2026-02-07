Live TV

Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic”

Data actualizării: Data publicării:
HAgzBhhXQAA3d8S
Ministrul Oana Țoiu a fost invitată la evenimentul public "Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View", găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute la Washington

România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Ministerul Afacerilor Externe, şefa diplomaţiei române a fost invitată la evenimentul public Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute la Washington.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discuţia de la Hudson Institute are loc în marja participării ministrului Oana Ţoiu la prima Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de secretarul de stat american Marco Rubio şi vicepreşedintele J.D. Vance.

Prietenii noştri români ne reamintesc constant şi pe bună dreptate de importanţa regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalaţie din NATO”, a spus în deschiderea evenimentului Joel Scanlon, vicepreşedinte executiv al Hudson Institute, citat în comunicatul amintit.

Ministrul român al Afacerilor Externe a explicat cum succesul economic al României - a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generaţie - se suprapune acum pe nevoia de rezilienţă a întregului bloc transatlantic, arată MAE.

Relaţia noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiţi să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie şi minerale critice, esenţiale pentru viitorul ambelor naţiuni. În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România îşi asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru a asigura o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a spus ministrul Oana Ţoiu în intervenţia să la Hudson Institute.

Citește și:

Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în apărare. Cui i-a lansat ministrul „o invitație de a vizita România”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ilie Bolojan.
1
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
2
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Maia Sandu
3
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
4
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Us,Flag,With,Critical,Minerals
Ambasada României în SUA, anunț despre parteneriatul-cheie privind mineralele critice. Ce teme a abordat Oana Țoiu la Washington
HAP8051XgAIW1v3
Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în apărare. Cui i-a lansat ministrul „o invitație de a vizita România”
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington. Șefa diplomației române: „Delegația va avea întâlniri cu înalți oficiali americani”
sigla ocde
România, prima țară care a obţinut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE
photo-collage.png (51)
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă”
Recomandările redacţiei
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro”...
ambulanta smurd
Explozie la o locuință din Sectorul 2 al Capitalei: două persoane...
BUCURESTI - PRIMAR GENERAL - CONFERINTA DE PRESA - 20 DEC 2025
Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide...
explozie chitila 3
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile...
Ultimele știri
Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj
UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open, după finala cu Emma Răducanu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformări radicale în relații pentru patru zodii. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă