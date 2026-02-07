Cum au devenit milionari în bitcoin clienții unei platforme cripto din Coreea de Sud. Norocul lor nu a durat mult

Live TV

Young woman with bitcoin and dollar banknotes on light background, closeup
Un caz similar a avut loc în aprilie 2024. Imagine cu caracter ilustrativ.

Zeci de clienți ai platformei sud-coreene de criptomonede Bithumb s-au trezit, pentru scurt timp, cu sume uriașe în conturi, după o eroare tehnică rară, care a transformat o recompensă simbolică într-un transfer de bitcoin de ordinul miliardelor de dolari. Incidentul a fost rapid blocat de companie, iar autoritățile au demarat verificări.

Compania intenționa să acorde clienților o mică recompensă în numerar, de 2.000 de woni (1,37 dolari), însă, vineri, le-a transferat din eroare câte 2.000 de bitcoini, relatează BBC. Platforma Bithumb și-a cerut scuze pentru greșeală, precizând că a realizat rapid eroarea și a recuperat aproape toate monedele transferate.

Reprezentanții companiei au declarat că tranzacționarea și retragerile au fost restricționate pentru cei 695 de clienți afectați, în termen de 35 de minute de la producerea defecțiunii tehnice.

Potrivit Bithumb, 99,7% din cele 620.000 de bitcoini trimiși din greșeală au fost recuperați. „Dorim să precizăm clar că acest incident nu are legătură cu atacuri externe sau breșe de securitate și că nu există probleme privind siguranța sistemului sau gestionarea activelor clienților”, a transmis compania într-un comunicat.

În cadrul unei reuniuni de urgență desfășurate sâmbătă, autoritatea de reglementare financiară din Coreea de Sud a anunțat că va analiza incidentul. Orice indiciu de activitate ilegală va declanșa o anchetă oficială, a precizat Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS).

Bithumb a promis că va coopera cu autoritățile. „Vom lua acest incident ca pe o lecție și vom acorda prioritate încrederii și liniștii clienților, în detrimentul creșterii externe”, a declarat directorul general Lee Jae-won.

Compania intenționează să ofere o compensație de 20.000 de woni (13,66 dolari) tuturor clienților care utilizau platforma la momentul incidentului și să renunțe temporar la comisioanele de tranzacționare, printre alte măsuri.

De asemenea, Bithumb a anunțat că va îmbunătăți sistemele de verificare și va introduce inteligența artificială pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite. Incidentul este de natură să relanseze dezbaterea privind înăsprirea reglementărilor din domeniul financiar.

Un caz similar a avut loc în aprilie 2024, când banca americană Citigroup a creditat din greșeală un cont cu 81 de trilioane de dolari, în loc de 280 de dolari. Două angajați nu au observat eroarea, însă tranzacția a fost anulată în câteva ore, după ce un al treilea angajat a identificat problema, potrivit Financial Times.

