Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro” strângea banii și îi împărțea cu şefii (referat DNA)

Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiţi de poliţistul local au fost „distribuiţi” ulterior către şefi din primărie, iar tranzacțiile se făceau la toaletă.

Trei oficiali din Primăria Sectorului 5 au fost reţinuţi în acest caz: Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca - arhitectul-şef şi Florin Chioran - director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5.

Aceştia vor fi duşi sâmbătă la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

La realizarea anchetei, procurorii au folosit investigatori sub acoperire, dar şi suspecţi implicaţi în această schemă de corupţie, care au acceptat să colaboreze.

În referatul de arestare trimis în instanţă de DNA, văzut de Agerpres, se arată că, în luna noiembrie 2024, reprezentanţii unei firme, parte a unui dezvoltator imobiliar, au depus la Primăria Sectorului 5 o cerere pentru efectuarea, în data de 12 noiembrie 2024, a recepţiei unui ansamblu rezidenţial, format din două corpuri, construit pe strada Înclinată, nr. 12, în condiţiile în care lucrările fuseseră finalizate cu o lună în urmă.

Firma a primit un răspuns din partea Direcţiei Generale de Poliţie Locală - Direcţia de Control - Serviciul Disciplină în Construcţii, în care se preciza faptul că funcţionarii nu se pot prezenta la procedura de recepţie întrucât sunt aglomeraţi.

„Suntem disperaţi”

Un reprezentant al firmei, C.G., s-a deplasat la sediul Primăriei Sectorului 5 şi a discutat cu I.P. - zis „Pedro” -, poliţist local la Serviciul Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, pe care îl cunoştea din anul 2023, spun anchetatorii.

„Am discutat în sala mare de la recepţie, ocazie cu care i-am arătat adresa pe care am primit-o, spunându-i că suntem disperaţi şi că trebuie neapărat să facem recepţia fiind presaţi de antecontractele de vânzare cumpărare pe care societatea le semnase cu clienţii pentru apartamentele din acele imobile”, a declarat C.G. în faţa procurorilor, potrivit sursei citate.

Poliţistul i-a confirmat că sunt foarte aglomeraţi şi că va fi necesară reprogramarea datei recepţiei, deşi acest fapt punea societatea în dificultate, mai ales că fuseseră deja notificate şi alte instituţii cu privire la data stabilită, pe 12 noiembrie 2024.

Conform referatului de arestare, la ieşirea din sediul Primăriei, poliţistul i-a spus lui C.G. că „ar trebui să ştie cum stă treaba când vine vorba de recepţii” şi i-a pretins suma de 24.000 euro.

„Doar ştii cum e procedura”

A doua zi, reprezentantul firmei a venit din nou la Primărie şi i-a spus lui I.P. că nu poate să îi dea decât suma de 18.000 euro, iar poliţistul i-a comunicat că „trebuie vorbească şi el mai departe”.

„Am ieşit împreună din sediul Primăriei Sectorului 5 şi, în faţa acesteia, când eram doar noi doi, I.P. mi-a spus «doar ştii cum e procedura», iar eu, nelămurit fiind, i-am spus să-mi zică concret despre ce e vorba. Atunci I.P. mi-a spus că recepţia, plus certificatul de atestare a edificării, ne costă 24.000 euro. Eu am rămas şocat, iar el mi-a spus să nu mă grăbesc şi să merg să vorbesc la birou cu superiorul meu. Am mers la birou, dar nu am avut curaj să îi spun superiorului meu. Am luat totuşi decizia să umblu la banii pe care îi aveam din partea societăţii pentru plata taxelor, a amenzilor, a impozitelor, avizelor şi a altor cheltuieli ale societăţii. Precizez că aveam în casă în numerar o sumă cuprinsă între 100.000 - 120.000 de lei, din care acopeream aceste cheltuieli, cu menţiunea că depuneam documente justificative la contabilitate şi discutam cu administratorul fiecare sumă cheltuită. Într-un termen rapid de una-două zile, m-am deplasat din nou la sediul Primăriei, unde am discutat cu poliţistul local, căruia i-am spus că nu pot să îi ofer mai mult de 18.000 euro, având în vedere că aceasta era suma pe care eu o aveam disponibilă în acele momente acasă. Din câte îmi aduc aminte, I.P. mi-a spus: «lasă-mă să mă gândesc» sau «să vorbesc». Impresia mea de la acel moment era că urma să ia şi el o decizie şi probabil ca şi mine a avut nevoie de un timp de gândire", a relatat C.G.

„Se rezolvă”

În ziua următoare, C.G îl sună pe poliţist şi îi spune că se grăbeşte cu recepţia, apoi a mers din nou la Primărie, unde I.P. i-a zis că este în regulă suma de 18.000 de euro, dar că banii trebuie să-i dea la finalul recepţiei imobilelor.

„În ziua stabilită pentru recepţie, a venit însoţit de o doamnă colegă de-a sa, tot poliţist local. Cei doi au constatat că îndeplinim condiţiile pentru semnarea procesului-verbal de recepţie, procedura derulându-se la imobilele din strada Înclinată nr. 12, unde avem şi un birou de vânzări. Iniţial, poliţiştii locali au făcut verificări la exteriorul clădirilor, iar ulterior, în biroul de vânzări, au verificat documentaţia. Estimez că totul a durat în jur de o oră, o oră şi treizeci de minute. Până la acel moment, există posibilitatea ca procesul-verbal de recepţie să fi fost semnat de către reprezentantul IGSU. Împreună cu cei doi poliţişti locali am coborât din birou, colega lui I.P. s-a dus la maşina lor, iar acesta m-a însoţit la maşina mea, unde aveam suma de 18.000 euro, echivalent în lei, respectiv suma de 90.000 lei. Banii i-am dat în maşina mea, într-o pungă de plastic şi de diferite cupiuri. După ce a primit cei 90.000 lei, I.P. mi-a spus că vom ţine legătura şi că «se rezolvă», referindu-se la semnarea procesului-verbal de recepţie şi la eliberarea certificatului de atestare a edificării”, a relatat reprezentantul firmei.

Denunțul

Peste câteva zile, poliţistul local i-a dat la sediul Primăriei Sectorului 5 procesul-verbal de recepţie, iar peste o săptămână şi certificatul de atestare a edificării.

Ulterior, C.G. îi mărturiseşte superiorului său că a dat o mită de 18.000 de euro unui poliţist, pentru că altfel nu avea cum să justifice cheltuirea acelei sume.

Superiorul „a rămas perplex” la această veste şi a început să-l bănuiască pe C.G. că şi-a însuşit suma respectivă, se mai arată în referatul procurorilor.

C.G. face un denunţ la DNA, iar procurorii apelează la un investigator sub acoperire, care îl contactează pe I.P.. Investigatorul se va da drept reprezentant al companiei mamă a firmei.

Pe 11 noiembrie 2025, cei doi se întâlnesc în zona Sebastian din Capitală, I.P. fiind îmbrăcat în uniforma de poliţist.

„Nu-mi plac discuţiile astea”

Investigatorul i-a spus poliţistului că are o doleanţă din partea şefilor săi, respectiv de a stabili cu exactitate cuantumul banilor care i-au fost remişi, cu ocazia recepţiei lucrărilor finalizate în cursul anului 2024.

„În acel moment, poliţistul i-a răspuns investigatorului că «nu dezgropăm morţii», iar apoi a adăugat că lui «nu prea îi plac astea», dând semne evidente de nelinişte, motiv pentru care a fost încurajat de către investigator să iasă din maşină în vederea conferirii de încredere pentru continuarea discuţiei. Ulterior, cei doi au coborât şi au mers circa 10 metri (...) unde au continuat discuţia. Investigatorul i-a transmis că este la curent cu faptul că I.P. trebuia să primească 24.000 de euro şi că vrea să stabilească dacă a primit mai puţin, însă cel din urmă a evitat să răspundă concret, dar a confirmat faptul că a primit mai puţini bani, rostind, voalat, următoarea frază: «n-a fost ce spui tu, dar las-o aşa». Mai mult, în momentul în care investigatorul a insistat spunând că este conştient că a existat un precedent în altă parte şi că I.P. ar fi primit mai puţin decât trebuia, cel din urmă a aprobat spunând «tu ştii mai bine», după care a insistat să încheie discuţia motivând că «e primul lor contact şi trebuie să-şi câştige încrederea». I.P a mai replicat că doreşte să încheie discuţia, rostind următoarele fraze: «noi să fim sănătoşi», «nu-mi plac discuţiile astea» şi «în oala acoperită nu cad gunoaie» şi imediat după şi-au luat la revedere (...) Pe parcursul discuţiei, au fost anumite momente în care poliţistul l-a atins pe braţul drept şi spate într-o manieră aparent prietenească, însă intenţia a fost de a verifica dacă are tehnică de supraveghere asupra sa”, se arată în referatul procurorilor.

În aceeaşi zi, poliţistul îi trimite investigatorului un mesaj pe Whatsapp, care conţinea un document legat de un teren de pe Şoseaua Alexandriei, cu o suprafaţă de 6.226 mp, având aprobată o autorizaţie de construcţie a unui proiect imobiliar, cu 197 de apartamente, în valoare de 3.300.000 euro.

„L-a ars?”

Pe 19 noiembrie 2025, cei doi se întâlnesc din nou în zona Prelungirea Ghencea din Capitală pentru a vorbi despre acel teren, însă discuţia va aluneca către cei 18.000 de euro daţi anterior ca mită. Convorbirea a fost interceptată de procurori.

„La un moment dat, a fost redeschis subiectul dezbătut la ultima întâlnire, legat de doleanţa dezvoltatorului imobiliar, de a stabili cu exactitate cuantumul banilor care i-au fost remişi lui I.P. În acest sens, investigatorul i-a spus că dezvoltatorul imobiliar pentru care lucrează doreşte să ştie dacă «l-a ars sau nu l-a ars» omul care trebuia să se ocupe de bani, moment în care I.P. a zis că «Da», iar investigatorul l-a întrebat iarăşi «L-a ars?» şi el a răspuns din nou că «Da». Această discuţie a continuat prin a-l întreba pe I.P. dacă el a cerut «24», ocazie cu care acesta şi-a scos telefonul din buzunar, a tastat, în aplicaţia calculator, numărul «18.000», i-a întins telefonul să citească, adăugând că «atâta a venit la mine». Investigatorul l-a întrebat mai departe dacă atât a cerut, iar el a răspuns negativ, moment în care, pentru a se asigura că a înţeles corect, investigatorul a insistat prin sintagma «I-ai cerut 24?», iar I.P. a dat din cap în semn afirmativ. (...) Investigatorul l-a asigurat că, dacă doreşte ca greşeala să fie reparată, poate să-i spună şi se va rezolva, I.P. răspunzând: «eu să fiu sănătos şi voi să fiţi sănătoşi că avem de treabă»”, mai spun procurorii.

Banii ajung la şefii poliţistului

Anchetatorii îl pun sub acuzare pe poliţist pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, iar la audieri acesta recunoaşte totul.

El mărturiseşte că, din cei 90.000 de lei, a oprit 20.000 lei, iar restul i-a dat lui Florin Chioran, director general adjunct în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 5, pentru ca acesta să semneze adresa către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, documentul prin care se fiscalizează imobilele-corpurile A şi B, proprietatea firmei amintite.

Poliţistul I.P. acceptă să colaboreze DNA şi se întâlneşte de mai multe ori cu Florin Chioran, având asupra lui tehnică de înregistrare a convorbirilor, dar şi suma de 6.000 de euro, „diferenţa” de bani pentru şpaga din noiembrie 2024.

Diferența

Astfel, pe 16 decembrie 2025, poliţistul intră în biroul lui Florin Chioran şi îi spune acestuia din urmă că s-a întâlnit cu reprezentanţii companiei mamă, care au venit şi i-au adus diferenţa de 6.000 de euro, spunându-i că nu vor să rămână datori faţă de cei din cadrul Poliţiei Locale.

În continuare, poliţistul a introdus mâna în buzunar, de unde a scos suma de 6.000 euro în bancnote de câte 100 de euro, întrebându-l pe Florin Chioran cum să facă, iar cel din urmă s-a gândit un pic şi a spus că nu ştie ce să facă, dacă să-i zică şi „lu' ăla” de asta.

Florin Chioran i-a spus să împartă banii, iar poliţistul presupune că prin exprimarea „ăla” s-a referit la administratorul public al Sectorului 3, respectiv Iulian Cârlogea, arată anchetatorii.

Poliţistul a declarat că, după ce Florin Chioran i-a zis să împartă banii în două, a început să numere bancnotele, sens în care a numărat prima dată 3.000 de euro, pe care i-a înmânat lui Chioran, după care a numărat diferenţa care a rămas la el.

Însă, din rapiditate şi pe fondul emoţiilor, a făcut o greşeală de numărare în sensul că i-a predat lui Chioran 3.100 de euro, iar la el a rămas suma de 2.900 de euro, pe care a restituit-o organelor de urmărire penală.

Încă o „lucrare”

După împărţirea banilor, Chioran îi spune poliţistului că a „oprit o altă lucrare” la mapă. Era vorba de recepţia unui imobil de locuinţe de 11 etaje pe strada Nuţu Ion, nr. 2, şi îl roagă să-l contacteze pe reprezentantul dezvoltatorului imobiliar.

Poliţistul le-a spus anchetatorilor că, pentru recepţia acelui imobil, probabil dezvoltatorul îi va da o sumă de bani lui Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5.

Pe 13 ianuarie 2026, poliţistul şi o colegă se deplasează pe strada Nuţu Ion, nr. 2, pentru a efectua recepţia imobilului şi se întâlnesc cu fiul dezvoltatorului. Poliţiştii constată că blocul are mai multe probleme, legate de culoarea faţadei, lipsa autorizaţiei pentru branşamentul la gaze şi o altă problemă a SAS-urilor tehnice. În aceste condiţii, recepţia nu s-a putut efectua, arată anchetatorii.

După acest episod, dezvoltatorul imobiliar îşi trimite un reprezentant pentru a „rezolva” cumva problema şi îi promite poliţistului suma de 2.000 de euro.

Mită în toaleta de la primărie

Pe 19 ianuarie 2026, a avut loc o întâlnire supravegheată în mediul ambiental între poliţist, fiul şi reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, în cursul căreia „Pedro” primeşte suma de 10.000 de lei.

Interlocutorii îi spun poliţistului că, pentru efectuarea recepţiei imobilului situat din str. Nuţu Ion, dezvoltatorul ar fi promis unei persoane suma de 40.000 de euro, din care i-ar fi dat suma de 20.000 de euro, urmând ca la intabularea imobilului să i se remită şi restul de 20.000 de euro, rolul persoanei care ar fi primit banii în acest circuit fiind de a se ocupa „de tot”, invocând „ISU, ISC, primărie”.

Procurorii obţin autorizaţie în instanţă şi îi pun sub supraveghere pe dezvoltatorul imobiliar şi fiul acestuia.

Pe 22 ianuarie 2026, cei doi poartă o discuţie în care fiul îi spune tatălui său că a încheiat cu procesul-verbal de recepţie, însă urmează a se întâlni cu A.R.A. şi cu arhitectul-şef de la Primăria Sectorului 5, în vederea tranşării problemei edificării, întrucât sunt necesare planuri cadastrale pe fiecare nivel al imobilului, dar şi pentru a discuta problema nomenclatorului imobilului, discuţia cu arhitectul-şef părând a fi intermediată de A.R.A., se mai arată în referatul anchetatorilor.

Potrivit documentului amintit, în aceeaşi zi, poliţistul se întâlneşte la Primărie cu intermediarul A.R.A., iar acesta din urmă abordează subiectul recepţiei imobilului din strada sergent Nuţu Ion, spunându-i poliţistului că a dat mai multe sume de bani unor funcţionari din cadrul Primăriei.

Pentru a nu fi înregistraţi de camerele de supraveghere, cei doi merg într-o toaletă din Primărie, unde poliţistul primeşte un plic în care se afla suma de 2.000 de euro.

Plicul cu bani a fost înmânat procurorilor, fiind probă la dosar.

Editor : B.P.