O navă germană pleacă spre Antarctica pentru a investiga un fenomen îngrijorător din Marea Weddell

Nava de cercetare „Polarstern” a fost pusă în funcțiune în 1982 și urmează să fie înlocuită cu una nouă în 2030. Sursa foto: Profimedia Images

O navă de cercetare operată de Institutul Alfred Wegener din Germania va pleca în acest weekend din Punta Arenas, Chile, într-o nouă expediție în Antarctica, pentru a studia schimbările accelerate ale gheții marine din Marea Weddell, potrivit agenției DPA. La bord se află o echipă internațională de cercetători.

O echipă internaţională de oameni de ştiinţă aflaţi la bordul navei „Steaua Polară” va studia regiunea de nord-vest a Mării Weddell până la începutul lunii aprilie, a declarat o purtătoare de cuvânt a institutului german.

În ultimii ani, suprafaţa gheţii marine din acea zonă s-a redus drastic în timpul verii, probabil din cauza încălzirii apelor de suprafaţă. Expediţia se va intitula „Studiu privind debitul din Marea Weddell în timpul verii” (SWOS).

„Obiectivul SWOS este acela de a investiga motivul pentru care gheaţa marină din Antarctica a scăzut atât de brusc în ultimii ani şi modul în care acest lucru afectează ecosistemul”, a declarat Christian Haas de la Institutul Alfred Wegener şi Centrul Helmholtz pentru Cercetări Polare şi Marine, care conduce expediţia.

Expediţia va efectua observaţii ample, de pe fundul mării şi până la atmosferă. Accentul va fi pus pe interacţiunile dintre gheaţa marină, platformele de gheaţă şi ocean, precum şi pe efectele acestora asupra hidrografiei, ciclurilor nutrienţilor şi fluxurilor de carbon.

În plus, vor fi determinate distribuţia regională a grosimii gheţii marine şi proprietăţile zăpezii, vor fi caracterizate masele de apă şi vor fi investigate procesele de schimb între platforma continentală puţin adâncă şi bazinele oceanice adânci, a explicat aceeaşi purtătoare de cuvânt.

Vor fi utilizate sisteme de măsurare moderne şi clasice, inclusiv elicoptere pentru măsurarea grosimii gheţii marine, diverse plase de pescuit şi echipamente de eşantionare şi observare a fundului mării.

Marea Weddell este situată între Peninsula Antarctică şi Antarctica de Est. Este o zonă de importanţă majoră pentru clima globală şi sistemul oceanic de pe Terra, dar, din cauza condiţiilor dificile reprezentate de gheaţă, poate fi explorată pe teren doar de către spărgătoare de gheaţă cu rol de cercetare, precum „Polarstern”, a transmis AWI.

