Data publicării:
explozie chitila 3
Captură foto Digi24
„O bubuitură tare și un miros de gaz foarte puternic” Frica și haosul în apartamente Impactul exploziei s-a simțit și în blocul vecin

O explozie violentă a zguduit un bloc din Chitila, județul Ilfov, sâmbătă, în jurul orei 4.00 dimineața. Două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital, iar zeci de locatari au fost evacuați. Martorii descriu scene de coșmar, cu uși și geamuri smulse, miros de gaz și panică în întregul imobil.

„O bubuitură tare și un miros de gaz foarte puternic”

„Ușa vecinului era la mine aici, crăpată, ruptă în două. Ușa mea ruptă în două. N-aș fi crezut să trăiesc să văd așa ceva”, a povestit o locatară pentru Digi24.

Un alt tânăr, care locuiește direct sub garsoniera afectată, a spus: „Eu am fost fix dedesubt unde s-a întâmplat. O bubuitură destul de tare. Un miros de gaz foarte puternic.”

Locatarii sunt acum în stare de șoc după deflagrația produsă într-o garsonieră de la etajul trei, cauzată, conform primelor informații, de scurgerea de gaze de la o butelie.

Frica și haosul în apartamente

O vecină povestește cum explozia i-a speriat câinele și i-a aruncat animăluțul pe soț.

„Cățelul dormea la picioarele mele. Eu dormeam cu capul la geam. În momentul în care a bubuit, câinele a fost aruncat pe capul soțului din cauza exploziei. Așa de tare s-a speriat. S-a liniștit acum, că i-am mai dat ceva de mâncare, i-am mai dat ceva de băut”, a explicat ea.

În garsoniera unde s-a petrecut explozia, ușile și geamurile au fost smulse, iar toate obiectele au căzut pe jos.

Salvatorii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, descarcerare și ambulanțe pentru a asigura zona.

„Am auzit o bubuitură foarte puternică, ca și cum s-ar sparge multe sticle și am ieșit. Speriatură de fapt a fost pentru noi toți”, a explicat o locatară.

Un vecin de la parter a adăugat: „Eu am scăpat ușor. O bubuitură, sticle sparte și s-a mișcat un pic blocul”.

Impactul exploziei s-a simțit și în blocul vecin

Doamna Viorica, locuitoare în blocul de vizavi, a descris cum geamurile i s-au spart și bucăți de termopan au ajuns în sufragerie.

„S-a auzit bubuitura, am simțit-o în stomac. Jumătate din sufragerie era plină cu cioburi și acea bucată de termopan cu mâner cu tot am găsit-o în sufragerie. Dacă eram acolo, Doamne ferește, se întâmpla ceva”, a explicat doamna Viorica, pentru Digi24.

Ea a continuat, explicând cum a fost găsită femeia rănită în garsonieră.

„Am ieșit afară și aici era totul împrăștiat, jaluzele și ce avea omul ăla în casă. S-a dus vecinul de jos, fiindcă îi cunoaște și zice că soția era deja cu mâinile arse. Așa a venit salvarea, au venit pompierii”, a mai spus doamna Viorica.

Gazele au fost oprite, iar o echipă de la Inspectoratul de Stat în Construcții a verificat blocul, stabilind că structura de rezistență nu a fost afectată.

