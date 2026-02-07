Avertismentul unui ministru german la o propunere venită dinspre Comisia Europeană: „Răspunsul nu poate fi izolarea”

Ministrul economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins propunerea unui comisar al Uniunii Europene de a condiţiona alocarea fondurilor publice ale UE pentru companii de criteriul „Fabricat în Europa”, care, în opinia ei, ar duce la izolare.

„Răspunsul european la provocările competitive globale nu poate fi izolarea”, a declarat Katherina Reiche pentru dpa, potrivit Agerpres.

„Europa are nevoie de reguli simple, procese de investiţii mai rapide şi reduceri palpabile ale birocraţiei”, a spus Reiche în comentarii publicate sâmbătă. Ea a adăugat că parteneriatele internaţionale puternice sunt, de asemenea, esenţiale.

„Abordarea noastră este «Fabricat cu Europa» - ne bazăm pe propriile puncte forte şi le combinăm cu parteneri comerciali fiabili din întreaga lume. Aşa facem Europa competitivă”.

Propunerea lui Stephane Sejourne

Comisarul UE pentru industrie, Stephane Sejourne, a declarat la începutul săptămânii că banii publici europeni ar trebui să fie condiţionaţi de producţia în Europa şi de locuri de muncă de înaltă calitate.

Într-un articol publicat în mai multe portaluri europene, el a afirmat că firmele care beneficiază de licitaţii publice, ajutoare de stat directe sau alte forme de sprijin financiar ar trebui să îşi desfăşoare o parte substanţială a producţiei „pe teritoriul european”.

De asemenea, el a cerut ca acelaşi principiu să se aplice investiţiilor străine directe.

„Trebuie să stabilim, odată pentru totdeauna, o veritabilă preferinţă europeană în sectoarele noastre cele mai strategice”, a mai adăugat Sejourne.

Liderii Uniunii Europene vor discuta despre competitivitate şi comerţ la un summit de săptămâna viitoare.

